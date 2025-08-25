Dorfladen Witzighausen soll Solarzellen bekommen

Icon Menü
Senden

Der Witzighauser Dorfladen kam durch eine Bürgerinitiative zustande, finanziell bleibt es für das kleine Geschäft schwierig. Wie eine PV-Anlage helfen kann.
Von Annemarie Rencken
    • |
    • |
    • |
    Der Dorfladen in Witzighausen mietet seine Geschäftsfläche in einem Haus der Sendener Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG).
    Der Dorfladen in Witzighausen mietet seine Geschäftsfläche in einem Haus der Sendener Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG). Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Sie sollen vor allem dem Dorfladen in Witzighausen – sprichwörtlich – ein wenig unter die Arme greifen: Die PV-Module, die die Sendener Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) auf den vier Gebäuden installieren möchte, die sie in dem Stadtteil gebaut hat. Das kleine Geschäft in der Christian-Wiedemann-Straße 2 wird nach wie vor von Finanzierungsproblemen geplagt, wie SWSG-Geschäftsführer Sebastian Stiegler dem Ferienausschuss mitteilte. Eine neue Solaranlage soll unter anderem diese Sorgen ein wenig mindern.

