Dorfladen Witzighausen soll Solarzellen bekommen

Sie sollen vor allem dem Dorfladen in Witzighausen – sprichwörtlich – ein wenig unter die Arme greifen: Die PV-Module, die die Sendener Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) auf den vier Gebäuden installieren möchte, die sie in dem Stadtteil gebaut hat. Das kleine Geschäft in der Christian-Wiedemann-Straße 2 wird nach wie vor von Finanzierungsproblemen geplagt, wie SWSG-Geschäftsführer Sebastian Stiegler dem Ferienausschuss mitteilte. Eine neue Solaranlage soll unter anderem diese Sorgen ein wenig mindern.

Annemarie Rencken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89250 Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dorfladen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis