Ehrenamtliche starten Sanierungsarbeiten in Babenhauser Kindergarten

Früher hörte man rund um den Kindergarten Sternschnuppe das Lachen von Mädchen und Buben. Nach dem Hochwasser im Juni 2024 war es um das stark überflutete Gebäude am Lindenberg lange Zeit still. Beim Näherkommen hörte man höchstens die Geräusche von Bautrocknern. Nun signalisierte der Lärm von Presslufthammern, dass hinter den geöffneten Türen und Fenstern gearbeitet wird. Die im Eingangsbereich gelagerten Container füllten sich rasch mit Bauschutt, den Frauen und Männer in Eimern und Schubkarren heraustransportierten.

Claudia Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sanierungsarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis