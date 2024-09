Einwurf zum Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga

Der TSV Neu-Ulm hat am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel beim TSV Langenau seine Ambitionen in der Fußball-Bezirksliga unterstreichen. Am Ende fegten die Kreisstädter den Konkurrenten mit 5:1 vom Platz. Am Sonntag (15 Uhr) steht auf dem Weg an die Tabellenspitze aber gleich das nächste Top-Duell an. Dann kreuzt der SC Staig mit seiner bislang noch blütenweißen Weste am Muthenhölzle auf.

„Klar gibt das Ergebnis zusätzlichen Schwung. Das war während der Woche auch deutlich im Training zu erkennen“, lobt der Neu-Ulmer Trainer Stephan Baierl seine Schützlinge. Der Sieg sei total verdient gewesen: „Über die Höhe lässt sich vielleicht diskutieren. Möglicherweise war es ein Tor zu viel.“

In der vergangenen Spielzeit hat Baierl seine aktuelle Mannschaft beim 0:2 im Heimspiel gegen die Staiger unter die Lupe genommen und er war beeindruckt: „Das war schon ein organisierter Auftritt von Staig. Man konnte einen Plan klar erkennen. Das wird auch diesmal eine Herausforderung für uns.“

Auch dem Staiger Kollegen Tim Hille ist der Respekt vor dem Gegner deutlich anzumerken. Er spricht von einem „ganz anderen Brett“ im Vergleich mit den bisherigen Gegnern: „Die Neu-Ulmer haben eine sehr gute Qualität und auch große Erfahrung im Kader.“ Letztlich gelte es aber für seine Mannschaft, die eigenen Stärken zur Geltung zu bringen. „Bisher hatten wir in jedem Spiele Phasen, in denen wir darin nachgelassen haben. Wenn wir das diesmal vermeiden können, wird es sehr schwer, uns zu schlagen“, sagt Hille. Auf jeden Fall verheimlicht man in Staig diesmal die Titelambitionen nicht. „Ich denke, wir haben eine gute Entwicklung gemacht und sind ein Stück weiter. Letzte Saison hätten wir die bisherigen Spiele wahrscheinlich nicht alle gewinnen können“, glaubt der Trainer. Allerdings gibt es noch eine Stellschraube, an der gedreht werden kann. Auch beim knappen 1:0 gegen den SV Westerheim am vergangenen Wochenende gingen die Stürmer beinahe fahrlässig mit den Möglichkeiten um. „Das Spiel war hart, fast grenzwertig. Wir haben es unnötig knapp gemacht“, kritisiert Hille.

In personeller Hinsicht werden beide Trainer von Sorgen geplagt. In Neu-Ulm grassiert ein Virus, mehrere Spieler konnten deswegen nicht trainieren. In Staig laborieren Silvan Laib, Manuel Kohn, Julian Rauner und Deniz Bihr an Verletzungen.

Der SV Offenhausen spielt gegen die SGM Senden-Ay

Ebenfalls am Sonntag (Spielbeginn 15 Uhr) reist Aufsteiger SGM Senden-Ay zum SV Offenhausen. Der feierte am vergangenen Wochenende mit einem 2:1 gegen Eggingen ersten Saisonsieg. Senden-Ay war hingegen spielfrei. Die SGM Aufheim/Holzschwang empfängt zeitgleich die SG Altheim in Aufheim.