Ausgebranntes Auto: Unfallfahrer hatte Diebesgut im Kofferraum

Der Fahrer des Autos, das am späten Samstagnachmittag ungebremst in einen Bagger raste und in Brand geriet, war wohl alkoholisiert. Die Polizei berichtet außerdem, dass er und sein Beifahrer ohne Erlaubnis des Fahrzeughalters unterwegs waren – und Diebesgut im Kofferraum hatten.

Eine Frau hatte den Unfall am Samstag gegen 16.15 Uhr in der Ortsmitte von Engishausen (Gemeinde Egg an der Günz) bei der Polizei gemeldet. Die Autofahrerin war vom Unfallwagen mit hoher Geschwindigkeit überholt worden, kurz darauf fuhr dieser ungebremst in einen abgestellten Bagger und geriet in Brand. Beide Insassen dieses Autos wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Der Schaden am Bagger, der auf einer ordnungsgemäß gesicherten Baustelle stand, wird noch ermittelt.

Alkoholfahrt in Engishausen endet mit schwerem Unfall

Nach dem Löschen durch die Feuerwehr stellten Polizeibeamte beim Unfallfahrer Alkoholgeruch fest und ordnete ab, dass ihm Blut abgenommen wird. Die Polizei gibt sein Alter mit 27 an, unmittelbar nach dem Unfall war von einem 29-Jährigen die Rede gewesen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis und ohne Erlaubnis des Fahrzeughalters unterwegs war. Außerdem fanden die Beamten vier Felgen mit Reifen im Kofferraum, die zunächst nicht zugeordnet werden konnten.

Später meldete ein Mann den Diebstahl von Felgen und Reifen an seiner Wohnanschrift in Holzgünz. Ein Nachbar hatte beobachtet, wie zwei Männer die Reifen in ein Auto luden und das Kennzeichen notiert, wodurch der Diebstahl geklärt werden konnte. Den Beifahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls, den Fahrer Anzeigen wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung und unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens. (AZ)