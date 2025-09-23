Erste Pläne für die Verwendung des bisherigen Weißenhorner Feuerwehrgeländes

Die Außenanlagen des neuen Feuerwehrgebäudes standen auf der Tagesordnung der Weißenhorner Stadträte bei ihrer jüngsten Sitzung. Die Überarbeitung der bisherigen Planung versucht dabei, den Spagat zwischen Bürgernähe und Sicherheit zu schaffen. Außerdem werden erste Überlegungen zur Verwendung des bisherigen Feuerwehrgebäudes an der Illerberger Straße angestellt.

Ein Mitarbeiter des Bauamts der Stadt ging zunächst auf einige kleinere Änderungen ein: Die Parkplätze auf dem Feuerwehrgelände werden auf schräge Flächen umgestellt und die Menge an Regenwasser, das im Boden versickern kann, wird durch zusätzliche Mulden erhöht. Gedanken haben sich die Planer dabei vor allem um die Zugänglichkeit des Geländes gemacht.

Altes Feuerwehrgelände in Weißenhorn soll kein zu offener Ort werden

Es solle einerseits kein zu offener Ort werden, der unbeaufsichtigt rasch zu einem Treffpunkt von Jugendlichen oder anderen Gruppen werden könnte. Eine weitere Befürchtung war, dass Besucher des angrenzenden Freibads auf dem Gelände parken könnten. Andererseits wolle man auch keine zu strikte Abschottung, um einen offenen Charakter zu bewahren. So sollen beispielsweise auch Feuerwehren aus Nachbarorten leicht Zugang finden.

In enger Absprache mit der Leitung der Feuerwehr haben sich die Planer nun für eine Mischform entschieden: Teile des Geländes werden durch Zäune geschützt, Hecken und Begrünung sind für den Bereich zur Illerberger Straße und zu den Wohnhäusern an der Emershofer Straße vorgesehen. Die Verwaltung erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass man die Entwicklung beobachten würde. Sollte sich herausstellen, dass weitere Sicherungsmaßnahmen erforderlich seien, so könne man später auch noch weiter nachrüsten.

Wird es eine Kalthalle für die Feuerwehr Weißenhorn geben?

Entscheidend für die weitere Planung des Bauamts war auch ein zweiter Punkt auf der Tagesordnung des Weißenhorner Stadtrats: die Verwendung des alten Feuerwehrgerätehauses und des zugehörigen Geländes. Beides soll künftig dem Bauhof zugeordnet werden, der dringenden Platzbedarf hat. Dabei wird es zwei Bereiche für eine anderweitige Nutzung geben.

Bürgermeister Wolfgang Fendt erklärte, dass er der Wasserwacht einen Stellplatz für ein Rettungsboot zugesagt habe, das auf dem Gelände untergebracht werden soll. Ebenso sind noch für einige Zeit Lagermöglichkeiten für Gerätschaften der Feuerwehr vorgesehen. Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold hatte in der Diskussion bereits angesprochen, dass in den kommenden Planungsabschnitten auch die Frage einer Kalthalle für die Feuerwehr angegangen werden müsse.

Ein Mitarbeiter der Verwaltung ging im Gespräch mit unserer Redaktion auf die Hintergründe ein: Die Aufgabenbereiche der Feuerwehr hätten in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Gerade die Bekämpfung des Hochwassers im Juni 2024 habe gezeigt, dass Geräte wie Stromgeneratoren oder Materialien wie Sandsäcke zusätzlichen Lagerplatz beanspruchen, der bei Planungsbeginn vor fünf Jahren nicht in diesem Umfang absehbar war.

Prinzipiell stehen Flächen für den Bau einer Kalthalle in der Umgebung des neuen Feuerwehrgebäudes zur Verfügung und werden momentan durch die Verwaltung geprüft. Die Realisierung werde jedoch noch längere Zeit beanspruchen und am Ende müsse der Stadtrat beim Thema Kalthalle die finale Entscheidung treffen. Momentan freue man sich im Bauamt über die Zustimmung der Stadträte zu den Vorhaben, da man so Planungssicherheit erhalten habe.