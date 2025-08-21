Hochwasser, Großbrände und Co.: Pfaffenhofer Feuerwehrleute wollen besser gewappnet sein

Großflächige Brände, Gewitter und Stürme, Hochwasser: Die Kommandanten der Feuerwehren der Marktgemeinde Pfaffenhofen haben sich zusammen mit den ehrenamtlichen Kräften in den vergangenen Monaten intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie sie künftig auf solche sogenannten Flächenlagen effektiv reagieren können. Ausgewertet wurden dabei nicht nur die Erfahrungen an Pfingsten 2024, sondern auch Erkenntnisse aus dem Katastrophenschutz, schreibt dazu die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage zur jüngsten Marktratssitzung.
Pfaffenhofen an der Roth
