Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehren in Pfaffenhofen wollen besser für Hochwasser, Großbrände und Co. gewappnet sein

Pfaffenhofen an der Roth

Hochwasser, Großbrände und Co.: Pfaffenhofer Feuerwehrleute wollen besser gewappnet sein

Die Feuerwehr-Kommandanten in Pfaffenhofen haben nach der Katastrophe Analyse betrieben. Wie die Einsatzkräfte künftig besser auf große Lagen reagieren könnten.
Von Manuela Rapp
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehren des Marktes Pfaffenhofen haben sich in den vergangenen Monaten intensiv damit beschäftigt, wie auf sogenannte Flächenlagen wie etwa das Pfingsthochwasser 2024 effektiv reagiert werden kann.
    Die Feuerwehren des Marktes Pfaffenhofen haben sich in den vergangenen Monaten intensiv damit beschäftigt, wie auf sogenannte Flächenlagen wie etwa das Pfingsthochwasser 2024 effektiv reagiert werden kann. Foto: Manuela Rapp

    Großflächige Brände, Gewitter und Stürme, Hochwasser: Die Kommandanten der Feuerwehren der Marktgemeinde Pfaffenhofen haben sich zusammen mit den ehrenamtlichen Kräften in den vergangenen Monaten intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie sie künftig auf solche sogenannten Flächenlagen effektiv reagieren können. Ausgewertet wurden dabei nicht nur die Erfahrungen an Pfingsten 2024, sondern auch Erkenntnisse aus dem Katastrophenschutz, schreibt dazu die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage zur jüngsten Marktratssitzung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden