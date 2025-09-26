Icon Menü
Firma Knittel übernimmt Wertstoffhöfe: Einschnitte für Mitarbeiter im Kreis Neu-Ulm

Landkreis Neu-Ulm

Wertstoffhöfe in privater Hand? Firma Knittel übernimmt ab Januar

Durch die Rückübertragung bewirtschaftet der Entsorger die Wertstoffhöfe in elf Kommunen im Kreis Neu-Ulm. Ein harter Einschnitt für die Beschäftigten.
Von Karen Annemaier
    Die Vöhringer Firma Knittel bewirtschaftet künftig die Wertstoffhöfe in elf Städten und Gemeinden im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebs des Kreis‘ Neu-Ulm.
    Die Vöhringer Firma Knittel bewirtschaftet künftig die Wertstoffhöfe in elf Städten und Gemeinden im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebs des Kreis‘ Neu-Ulm. Foto: Weizenegger, Lienert, Kaya (Symbolbilder)

    Sie stehen bei Wind und Wetter dort, wo die Menschen ihre Abfälle sortieren. Sie haben ein Auge darauf, was in den Containern landet, weisen mal freundlich, mal direkter auf Fehler hin. Denn schließlich heißt ihr Arbeitsplatz Wertstoffhof. Was hier ankommt, soll – sauber sortiert – Erlöse bringen oder fachgerecht entsorgt werden. Doch nun müssen sich viele der Männer und Frauen in den orangen Kitteln umstellen: Ab 1. Januar haben sie neue Chefs. Grund ist die Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Kreis Neu-Ulm in elf Städten und Gemeinden. Das bringt wohl heftige Einschnitte mit sich.

