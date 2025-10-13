Freie Wähler Buch präsentieren Kandidatenliste zur Kommunalwahl

Die Mitglieder der Freien Wähler Buch haben bei ihrer Nominierungsversammlung im Sportheim des TSV Buch über ihre Kandidatenliste für die anstehende Kommunalwahl abgestimmt. Ein wichtiger Beschluss war die Zustimmung zum gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten Markus Wöhrle von der CSU.

Die Freien Wähler sehen darin eine Fortsetzung der erfolgreichen und konstruktiven Zusammenarbeit der vergangenen Legislaturperiode, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch wenn nicht alle Themen ohne Diskussionen verhandelt worden seien, habe man sinnvolle und tragfähige Lösungen finden können, welche die Gemeinde aktuell voranbringen. Wichtig sei es, Projekte zur Gestaltung des Ortes weiterzuführen: beispielsweise Baugebiete, Schulumbau und neue Obenhauser Ortsmitte. Besonders über die Pläne für das Neubaugebiet beim Kindergarten wurde rege diskutiert. Das genaue Wahlprogramm der Freien Wähler wird in den kommenden Wochen ausgearbeitet.

Mit der eigenen Liste der Freien Wähler Buch sieht sich der Verein gut aufgestellt. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir engagierte neue und junge Gesichter gewinnen konnten. Für eine Ortsgemeinschaft ist es wichtig, dass jede Generation Gehör findet, ihre Anliegen ernst genommen werden und entsprechende Ansprechpartner da sind. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Zusammensetzung eine gute Zukunft für Buch gestalten werden“, wird der Vorsitzende Florian Dorschel zitiert.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten gehen für die Freien Wähler Buch ins Rennen: Florian Dorschel (Buch), Ludger Markmann (Obenhausen), Christoph Gobbers (Rennertshofen), Margit Riedmüller (Buch), Andreas Haas (Gannertshofen), Sara Paudler (Buch), Markus Konrad (Buch), Andreas Vogel (Ebersbach), Maximilian Seitz (Christertshofen), Heribert Meckle (Obenhausen), Andreas Schmid (Buch) und Rainer Schmid (Buch). (AZ)