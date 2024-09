FV Illertissen spielt im Pokal gegen den TSV Buchbach

Nach der ersten Saisonniederlage gegen Schweinfurt bekommt der FV Illertissen fast postwendend die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Am Dienstag (19 Uhr) steht im heimischen Vöhlinstadion das Achtelfinalspiel im bayerischen Totopokal gegen den TSV Buchbach auf dem Programm. Die beiden Regionalliga- Dinos kennen sich bestens, sie treffen insgesamt zum schon 25. Mal aufeinander. Im Pokal gab es dieses Duell allerdings erst zwei Mal. Vor fast genau zwei Jahren gewann Illertissen ebenfalls im Achtelfinale mit 3:0 und gewann anschließend den Pokal. Der Lohn war ein Spiel in DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. Ähnlich weit kann es auch diesmal gehen, aber zunächst wird der Teilnehmer am Viertelfinale ermittelt, das am 2. Oktober stattfindet.

Die Mannschaft aus dem oberbayerischen Buchbach wird jedenfalls mit breiter Brust anreisen. Sie hat zuletzt in der Liga zwei Mal in Folge gewonnen, kurz vor Ende der Transferperiode hat Buchbach mit dem 32-jähringen Mittelstürmer Fatjon Celani außerdem noch einen Ex-Profi verpflichtet, der am Samstag beim 2:0-Auswärtssieg in Augsburg bereits traf.

Illertissen hat zwar am siebten Spieltag die erste Saisonniederlage, kassiert, doch Trainer Holger Bachthaler gab schon kurz nach Spielschluss die Devise aus: „Kurz schütteln und dann auf das wichtige Pokalspiel konzentrieren.“ Kapitän Max Zeller mahnt Konzentration an: „Buchbach hat eine starke Mannschaft, die uns in der Liga bereits vor große Herausforderungen gestellt hat. Daher müssen wir fokussiert und geschlossen als Mannschaft auftreten, um in die nächste Runde einzuziehen.“

Spiele zwischen dem FVI und Buchbach waren fast immer hart umkämpft, das ist auch am Dienstag zu erwarten. TSV-Trainer Aleksandar Petrovic ist bekannt dafür, dass er von außen immer wieder seine Spieler pusht und antreibt. Der Ehrgeiz der Oberbayern wird jedoch bestimmt ohnehin ebenso so groß sein wie die Motivation der Illertisser.

Der endgültige Kader des FV Illertissen dürfte erst nach dem Abschlusstraining feststehen.