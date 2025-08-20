Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Gewerbeverband Weißenhorn hält an zwei verkaufsoffenen Sonntagen fest

Weißenhorn

Der Gewerbeverband Weißenhorn hält an zwei verkaufsoffenen Sonntagen fest

Die zwei größten Einzelhändler in Weißenhorn hoffen auf viele Teilnehmer. 2026 soll auch wieder eine Gewerbeschau stattfinden, eventuell außerhalb der Ferien.
Von Jens Noll
    • |
    • |
    • |
    In Weißenhorn öffnen die Geschäfte für gewöhnlich an zwei Sonntagen im Jahr: am Muttertag sowie zum Kinderfest und zum „Essen der Nationen“ im Herbst.
    In Weißenhorn öffnen die Geschäfte für gewöhnlich an zwei Sonntagen im Jahr: am Muttertag sowie zum Kinderfest und zum „Essen der Nationen“ im Herbst. Foto: Andreas Brücken (Archivbild)

    Von einer gedämpften Konsumlaune möchte sich der Gewerbeverband nicht abschrecken lassen. Auch weiterhin soll es zwei verkaufsoffene Sonntage in Weißenhorn im Jahr geben, einen zum Muttertag, den anderen zum Kinderfest im Herbst. „Unsere zwei größten Einzelhändler sind sehr daran interessiert, dass die weitergeführt werden“, sagt Katja Blum, die Vorsitzende des Verbands der Selbstständigen in der Fuggerstadt nach der jüngsten Mitgliederversammlung. Ein voller Erfolg sei die Osteraktion gewesen, die heuer erstmals stattfand. Sie wird 2026 ebenfalls wieder stattfinden, außerdem ist wieder eine Gewerbeschau geplant. Dazu gibt es aber noch Abstimmungsbedarf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden