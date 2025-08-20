Der Gewerbeverband Weißenhorn hält an zwei verkaufsoffenen Sonntagen fest

Von einer gedämpften Konsumlaune möchte sich der Gewerbeverband nicht abschrecken lassen. Auch weiterhin soll es zwei verkaufsoffene Sonntage in Weißenhorn im Jahr geben, einen zum Muttertag, den anderen zum Kinderfest im Herbst. „Unsere zwei größten Einzelhändler sind sehr daran interessiert, dass die weitergeführt werden“, sagt Katja Blum, die Vorsitzende des Verbands der Selbstständigen in der Fuggerstadt nach der jüngsten Mitgliederversammlung. Ein voller Erfolg sei die Osteraktion gewesen, die heuer erstmals stattfand. Sie wird 2026 ebenfalls wieder stattfinden, außerdem ist wieder eine Gewerbeschau geplant. Dazu gibt es aber noch Abstimmungsbedarf.

