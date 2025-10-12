Großübung: Unwetter-Chaos fordert Einatzkräfte

Icon vergrößern Zum Katastrophenszenario in Senden gehörte auch ein verwürtetes Zeltlager mit Jugendlichen, um die sich die Helferinnen und Helfer zukümmern hatten. Foto: Thomas Heckmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zum Katastrophenszenario in Senden gehörte auch ein verwürtetes Zeltlager mit Jugendlichen, um die sich die Helferinnen und Helfer zukümmern hatten. Foto: Thomas Heckmann

Rund 300 Einsatzkräfte haben am Samstagvormittag an einer großen Katastrophenschutzübung im Landkreis Neu-Ulm teilgenommen. Das fiktive Szenario: Senden wurde von einem so heftigen Unwetter heimgesucht, dass das Landratsamt den Katastrophenfall ausrief. Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf zeigte sich unmittelbar nach Übungsende beeindruckt, wie professionell den Bürgerinnen und Bürgern geholfen wurde. Die bis zum Übungsbeginn geheimgehaltenen Einsatzstellen lockten dabei einige Zuschauer an und auch junge Blaulichtfans standen mit Fotoapparaten und Videokameras an Straßenecken, um die Einsatzfahrzeuge abzulichten.

Die Großübung ist alle sechs Jahre vorgeschrieben

Rund ein Jahr Vorbereitungszeit lag hinter der Katastrophenschutzbehörde im Landratsamt, um alle Übungsszenarien aufeinander abzustimmen und umzusetzen. Diese Arbeit mündete in eine Vollübung, die in Bayern alle sechs Jahre gesetzlich vorgeschrieben ist. Gesammelt wurden die Einsatzfahrzeuge rings um das Inhofer-Zentrallager in Witzighausen, dort reicht der Platz aus, um am Rande des angenommenen Schadensgebietes sofort auf alle verfügbaren Kräfte zurückgreifen zu können. Hier zeigte sich auch schon die erste Stolperfalle, die Realität störte den Plan. Die „Örtliche Einsatzleitung“ (ÖEL), eine Wagenburg aus den Einsatzleitfahrzeugen mitsamt ihren Führungskräften hatte dort keine ausreichenden Kommunikationsverbindungen und verlegte sich in den Sendener Süden, wo die Arbeitsmöglichkeiten optimal waren.

Übersteigt das Einsatzaufkommen und der Koordinierungsbedarf die Möglichkeiten der ÖEL, tritt die „Führungsgruppe Katastrophenschutz“ (FüGK) im Landratsamt zusammen und leitet den Einsatz. Der Landrätin obliegt die Entscheidung, den Katastrophenfall auszurufen, der auch zusätzliche Befugnisse nach sich zieht. Im vergangenen Jahr war das beim Hochwasser im Juni notwendig, davor war das außer während der Corona-Pandemie gut zwanzig Jahre lang nicht notwendig. Doch Rüdiger Dolejsch, Geschäftsbereichsleiter Kommunales, Sicherheit und Ordnung im Landratsamt mahnte an: „Das kann schon nächste Woche sein“.

Der erste Großeinsatz führte die Helferinnen und Helfer zum Waldbaggersee, dort hatte ein Sturm das Zeltlager einer Schule verwüstet, ein Großteil der gut 30 Schüler war verletzt. Durch umgestürzte Bäume gab es anfangs keinen direkten Zugang zu den Verletzten. Gerade als das erste Boot der Wasserwacht klargemacht werden sollte, kam es zu einem Störfall in der danebenliegenden Eislaufanlage. Eine Ammoniakwolke breitete sich aus und der Einsatz am See musste erst einmal abgebrochen werden.

Schon nach drei Stunden ist die Großübung beendet

Auch an der Eislaufanlage gab es Dutzende Betroffene, die aus dem Gelände evakuiert und medizinisch versorgt werden mussten. Um die Führungsgruppe herauszufordern, führte die angenommene Unwetterlage zusätzlich dazu, dass die Bahnstrecken rings um Senden blockiert waren und eine dreistellige Anzahl Fahrgäste am Bahnhof festsaß. Hier muss die FüGK in Abstimmung mit der Bahn deren Fahrgäste wettergeschützt unterbringen, betreuen und verpflegen. Das Rote Kreuz hat dazu nicht nur Sanitätspersonal im Einsatz, sondern auch ausgebildete Notfallseelsorger, um Unverletzte und Leichtverletzte zu beruhigen. Durch das Unwetter waren auch einige Keller im Stadtgebiet vollgelaufen, die ausgepumpt werden mussten. Dann brach noch ein Brand im Webereigelände aus, fünf Arbeiter wurden vermisst.

Nach nur rund drei Stunden wurde die Übung für beendet erklärt und in einer Abschluss-Pressekonferenz stellte Treu fest: „Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen hat gut funktioniert“. Sowohl Treu wie auch Dolejsch merkten an, dass die Übung nun noch ausgewertet werden muss, um die Abläufe zu verbessern. Dazu waren auch dreizehn Übungsbeobachter eingesetzt.

Kritik: Großübung war viel zu kurz

An den Einsatzstellen haben die ehrenamtlichen Helfer professionell ihre Aufträge abgearbeitet, doch schon am Samstag gab es Kritik. Dabei wurde auch gegenüber unserer Zeitung etwa der Vorwurf erhoben, dass die Übung viel zu kurz war, um die Einsatzaufträge abzuarbeiten. Am Waldbaggersee wurden gar nicht alle Vermissten gefunden, bevor die FüGK die Übung für beendet erklärte und zum gemeinsamen Mittagessen rief. So wurden mögliche Erkenntnisse aus einer Vermisstensuche zu Lande und im Wasser verschenkt. Andere Einsatzkräfte beklagten sich, dass sie sich auf Geheiß der Katastrophenschutzbehörde seit dem Morgen an ihren Standorten zur Übungsteilnahme bereitgehalten hatten, ohne überhaupt abgerufen zu werden.