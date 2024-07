Gerade freigelassen: Automatenknacker auf frischer Tat ertappt

Am frühen Sonntagmorgen gelang der Polizei Günzburg die Festnahme von drei Männern im Alter von 40 bis 44 Jahren, die in Kötz einen Warenautomaten aufgebrochen hatten. Die Täter flüchteten zunächst, konnten jedoch nach wenigen hundert Metern gestellt werden. Schnell stellte sich heraus, dass einer der Männer erst vor einer Woche wegen des gleichen Verdachts festgenommen worden war.

Gegen 3.30 Uhr hatte das Trio versucht, einen alarmgesicherten Automaten in Kötz aufzubrechen. Durch die Sicherheitsvorkehrung fuhr umgehend eine Streife zum Tatort. Die Beamtinnen und Beamten hielten die fliehenden Kriminellen wenige hundert Meter weiter auf einem Feldweg an. Im Fahrzeug fanden die Beamten Tatmittel wie Hebelwerkzeuge und Sturmhauben.

Automaten in Waschparks aufgebrochen: Mann zweimal in einer Woche festgenommen

Einer der drei Männer war bereits am 9. Juli in Gersthofen festgenommen worden. Er soll zusammen mit weiteren Bandenmitgliedern mehrere Münzbehälter von Wasch- und Staubsaugerautomaten aufgebrochen haben. Durchsuchungen der Polizei Illertissen führten zu weiteren Verdächtigen, die alle wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Die Ermittlungen am Sonntag ergaben, dass die Bande auch für ähnliche Taten in Neu-Ulm und Pfaffenhofen an der Roth verantwortlich ist. Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang zu einer in Baden-Württemberg verübten Tat in der Nacht auf Sonntag.

Die Täter befinden sich nun in Untersuchungshaft, der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr. Die Polizei Illertissen führt die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls. Über die Höhe der angerichteten Schäden und den Wert der Beute kann die Polizei nach eigener Auskunft aktuell keine Angaben machen. (AZ)