Handlungsbedarf: Sanierung des Regenüberlaufbeckens in Filzingen

Altenstadt-Filzingen

Gefährlicher Zustand? Filzingen braucht neues Regenüberlaufbecken

Es gibt zwei Varianten mit Vor- und Nachteilen, die Zeit drängt. 2026 muss das Regenüberlaufbecken im Altenstadter Teilort erneuert werden.
Von Armin Schmid
    Das große Regenüberlaufbecken am Ortsrand vonFilzingen an der Staatsstraße 2031 weist schon seit vielen Jahren erheblichen Sanierungsbedarf auf. Der Marktgemeinderat will das Vorhaben nun angehen.
    Das große Regenüberlaufbecken am Ortsrand vonFilzingen an der Staatsstraße 2031 weist schon seit vielen Jahren erheblichen Sanierungsbedarf auf. Der Marktgemeinderat will das Vorhaben nun angehen. Foto: Armin Schmid

    Zweimal verschoben, jetzt muss etwas passieren. An dem großen Regenüberlaufbecken (RÜB) in Filzingen, Teilort der Marktgemeinde Altenstadt, besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Je nachdem, welche Planungsvariante zur Umsetzung kommt, können die Gesamtkosten zwischen 250.000 Euro bis zu 1,3 Millionen Euro liegen. Das Versickerungsbecken befindet sich südlich der Seestraße und verläuft entlang der Staatsstraße 2031. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass das Vorhaben schon lange Thema ist. Erstmals habe man die Sanierung des Regenüberlaufbeckens im Jahr 2005 in Arbeit gehabt und auch 2020 nochmals aufgegriffen. Zu konkreten Maßnahmen sei es aber nicht gekommen.

