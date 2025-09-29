Gefährlicher Zustand? Filzingen braucht neues Regenüberlaufbecken

Zweimal verschoben, jetzt muss etwas passieren. An dem großen Regenüberlaufbecken (RÜB) in Filzingen, Teilort der Marktgemeinde Altenstadt, besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Je nachdem, welche Planungsvariante zur Umsetzung kommt, können die Gesamtkosten zwischen 250.000 Euro bis zu 1,3 Millionen Euro liegen. Das Versickerungsbecken befindet sich südlich der Seestraße und verläuft entlang der Staatsstraße 2031. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass das Vorhaben schon lange Thema ist. Erstmals habe man die Sanierung des Regenüberlaufbeckens im Jahr 2005 in Arbeit gehabt und auch 2020 nochmals aufgegriffen. Zu konkreten Maßnahmen sei es aber nicht gekommen.

Armin Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89281 Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regenüberlaufbecken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis