Heimat-Check: Wünsche und Visionen für Buch und seine Ortsteile

Viele Punkte sammelte Buch beim Heimat-Check in den Kategorien Einzelhandel, Sauberkeit und Vereinsleben. Kritisiert wird unter anderem, dass im Hauptort bevorzugt investiert werde.

Plus Der Markt Buch schneidet in unserem Heimat-Check nur mittelmäßig ab. Ein Teilnehmer schlägt ein gigantisches Projekt für den öffentlichen Nahverkehr vor.

Rollen irgendwann einmal Züge durch das Rothtal in Richtung Süden? Der Markt Buch hat bekanntlich keinen Bahnanschluss, würde aber einen solchen bekommen, wenn die Bahnstrecke von Weißenhorn nach Babenhausen verlängert werden würde. 22 Kilometer sind die Fuggerstadt und der Fuggermarkt voneinander entfernt. Dass auf dieser Länge neue Bahngleise verlegt werden, darf wohl getrost als Utopie bezeichnet werden. Doch eine Person aus Buch, die am Heimat-Check unserer Zeitung teilgenommen hat, unterbreitet diesen Vorschlag – um einen Mehrwert des ÖPNV zu schaffen, wie sie schreibt. Für einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr muss in der Marktgemeinde mit ihren zahlreichen Ortsteilen offensichtlich noch einiges getan werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

