12:15 Uhr

Heimat-Check in Babenhausen: Verkehr mies, Einzelhandel super

Plus In unserer Leserumfrage schneidet Babenhausen mittelmäßig ab. Nachholbedarf sehen die Teilnehmenden vor allem in den Bereichen Verkehr und Gastronomie.

Von Maximilian Sonntag

"Mittelmaß" – dieser Begriff dürfte wohl am ehesten auf Babenhausen zutreffen, wenn es nach den Teilnehmenden des Heimat-Checks geht. Denn in unserer aktuellen Leserumfrage hat es die Marktgemeinde mit 5,5 von zehn möglichen Punkten nur auf Platz 13 von 25 in der Rangliste unter den beliebtesten Orten im Landkreis Unterallgäu geschafft. Spitzenreiter sind Bad Wörishofen und Rammingen mit jeweils 7,0 Zählern. Das Schlusslicht ist die Gemeinde Dirlewang mit 4,4 Punkten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

