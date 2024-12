Seit 15 Jahren ist das Vöhlinschloss ein Hochschulschloss

„Schloss sucht Schlossherren“ – so hieß es 2009 in Illertissen. Unter Federführung der Hochschule Neu-Ulm (HNU) trug die Idee eines bayerisch-schwäbischen Hochschulzentrums in einem mittlerweile 500 Jahre alten Renaissance-Schloss dann schnell Früchte. Die schwäbischen Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm nutzen das Illertisser Vöhlinschloss seit 2009 für Seminare, Fortbildungen und Konferenzen. So teilt es das Hochschulzentrum im Schloss mit.

Das nachhaltig bewirtschaftete Schloss habe sich in der Region Bayerisch-Schwaben mittlerweile zu einem festen Bestandteil der akademischen Aus- und Weiterbildung, der praxisnahen Forschung und der Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft entwickelt, heißt es in der Mitteilung weiter. Unter dem Motto „Studieren. Weiterbilden. Vernetzen.“ hätten seit der Schlüsselübergabe am 17. Dezember 2009 insgesamt 68.403 Studierende, Tagungsgäste und Seminarteilnehmer die gemeinsame Einrichtung der drei Hochschulen im Rahmen von 3.260 Veranstaltungen im Hochschulschloss besucht. 230 davon waren gänzlich neue, gemeinsame Veranstaltungsformate der drei neuen „bayerisch-schwäbischen Schlossherren“.

Auch öffentliche Veranstaltungen gibt es im Hochschulschloss

Auch eine Vielzahl an öffentlichen Veranstaltungen hätte laut Hochschulschloss-Mitteilung in den vergangenen 15 Jahren stattgefunden, darunter die Illertisser Gesundheitsgespräche, Kunstausstellungen sowie international besetzte Tagungen und Konferenzen zur Förderung des Austausches von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Als jüngstes Beispiel wurde mit enger Beteiligung der Öffentlichkeit und regionaler Unternehmen der „BayerischSchwäbische Innovationspreis Transfer“ ins Leben gerufen, der dieses Jahr erstmals vergeben wurde.

Icon Vergrößern Die Schlüsselübergabe am 17. Dezember 2009: Prof. Robert Schmidt (damaliger Präsident der Hochschule Kempten), Prof. Uta M. Feser (Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm), Prof. Hans-Eberhard Schurk (damaliger Präsident der Hochschule Augsburg) und Thomas Mayer (ehemaliger Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm). Foto: Hochschulzentrum im Vöhlinschloss (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Die Schlüsselübergabe am 17. Dezember 2009: Prof. Robert Schmidt (damaliger Präsident der Hochschule Kempten), Prof. Uta M. Feser (Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm), Prof. Hans-Eberhard Schurk (damaliger Präsident der Hochschule Augsburg) und Thomas Mayer (ehemaliger Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm). Foto: Hochschulzentrum im Vöhlinschloss (Archivfoto)

HNU-Präsidentin Prof. Uta M. Feser gratuliert zum Jubiläum. „In den letzten 15 Jahren hat sich das Hochschulzentrum Vöhlinschloss zu einem Ort des Wissens, der Innovation und der Gemeinschaft entwickelt. Möge es auch in Zukunft ein Wegweiser für neue Ideen, Bildung und Austausch sein. Herzlichen Glückwunsch und auf viele weitere erfolgreiche Jahre!“

Die Geschichte des Vöhlinschlosses

Das Illertisser Vöhlinschloss wurde im 12. und 13. Jahrhundert als „Burg Tissen“ der Grafen von Kirchberg in seinen Grundzügen errichtet. 1520 wurde das Anwesen von der Memminger Handels- und Patrizierfamilie Vöhlin erworben und zum „Hohen Schloss zu Illertissen“ ausgebaut. In deren Privatbesitz blieb es 236 Jahre lang. Ab 1803 hatte das Schloss eine regionale Bedeutung als Dienstsitz für mehrere staatliche wie kommunale Behörden und Ämter. Mitte 2009 wurde die zuletzt hier untergebrachte Zweigstelle des Amtsgerichts Neu-Ulm aufgelöst. Seit 2009 stehen Hauptgebäude und Seitentrakt des Vöhlinschlosses den Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm als Fortbildungs-, Management- und Tagungszentrum zur Verfügung. (AZ)