Dozent der Hochschule Neu-Ulm wird zum „Professor des Jahres“ gewählt

Prof. Dr. Alexander Bartel von der Hochschule Neu-Ulm (HNU) ist beim bundesweiten Wettbewerb „Professor des Jahres“ Sieger in der Kategorie Ingenieurwissenschaften/Informatik geworden. Mit der Auszeichnung ehrt die Unicum-Stiftung Professorinnen und Professoren, die ihre Studierenden in besonderer Weise bei der Berufsvorbereitung unterstützen. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft der Bundesministerien für Bildung und Forschung sowie für Wirtschaft und Energie. In dieser Runde waren insgesamt 600 Professorinnen und Professoren nominiert. Das teilte die Hochschule Neu-Ulm mit.

Der Professor an der Hochschule Neu-Ulm sieht die Auszeichnung als Ansporn

Bartel ist Professor für das Gebiet Agile Software Engineering an der Fakultät Informationsmanagement der HNU. Die Auszeichnung „Professor des Jahres“ würdigt nicht nur seine hervorragende Lehre, sondern auch sein Engagement darüber hinaus, beispielsweise die Zusammenarbeit mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in Forschung und Lehre, die Vermittlung von Praktika und Einstiegspositionen oder die Organisation von beruflichen Orientierungsangeboten. Der Dozent freut sich über diese Auszeichnung: „Ich bin sehr dankbar und fühle mich geehrt, mit dem Titel ‚Professor des Jahres‘ ausgezeichnet worden zu sein.“ Diese Würdigung bestärke ihn darin, sich weiter für die Studierenden und ihre berufliche Zukunft zu engagieren und den Dialog sowie die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft auszubauen. „Mein besonderer Dank gilt den Studierenden, deren Interesse und Engagement mich täglich motivieren und bereichern. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, ihnen nicht nur fundiertes Fachwissen zu vermitteln, sondern sie gezielt auf die Chancen und Herausforderungen ihres Berufseinstiegs vorzubereiten.“

Die Präsidentin der HNU, Prof. Uta M. Feser, beglückwünschte den Preisträger: „An der HNU legen wir großen Wert auf innovative und praxisrelevante Lehre, die unsere Studierenden hervorragend auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet und freuen uns, wenn dies Anerkennung findet.“ Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen Jury unter dem Vorsitz des ehemaligen Vizepräsidenten der Hochschulrektorenkonferenz und Rektors der Universität Duisburg-Essen, Prof. Ulrich Radtke, ermittelt. Dieses geschieht auf der Grundlage von begründeten Vorschlägen auf der Website professordesjahres.de und umfangreichen Recherchen. (AZ)