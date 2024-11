Alle 9000 Lions-Adventskalender sind verkauft

Dass der Lions-Club Illertissen die Auflage seines diesjährigen Adventskalenders auf 9000 Stück erhöht hat, hat sich gelohnt. Zeitig zeichnete sich ab, dass alle Exemplare einen Abnehmer oder eine Abnehmerin finden würden. Und so kam es auch, der Lions-Adventskalender ist ausverkauft. 535 Preise gibt es zu gewinnen, die Gewinnzahlen werden ab dem 1. Dezember täglich in der Illertisser Zeitung und der Neu-Ulmer Zeitung veröffentlicht.

Zahlreiche Sponsorinnen und Sponsoren aus der Region haben die Preise zur Verfügung gestellt. Zu gewinnen gibt es neben zahlreichen Gutscheinen von Geschäften, Lokalen und Tankstellen beispielsweise Goldbarren, einen Weber-Grill, Ballonfahrten, Rundflüge und zwei Business-Tickets für ein Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball in der Saison 2024/25 im Wert von circa 500 Euro. Der Verkaufserlös kommt wie in den vergangenen Jahren wohltätigen Zwecken zugute. Mit vielen tausend Euro werden Organisationen und Aktionen in der Region und weltweit unterstützt, das Leserhilfswerk Kartei der Not beispielsweise erhielt in diesem Jahr 7000 Euro aus dem Adventskalender-Verkauf 2023.

Begehrt sind die Kalender traditionell aber nicht nur wegen der Preise, sondern auch wegen der Motive. Diese stammen heuer vom Künstler Herbert Birk aus Weißenhorn sowie von Schulkindern aus Tiefenbach, die unter Anleitung von Ulrike Schraml und Hedwig Gaile ein winterliches Bild gestaltet haben. Die Motive werden Jahr für Jahr von einer Jury ausgewählt. Drei Kriterien müssen erfüllt sein: Sie sollen winterlich, weihnachtlich und regional sein. Heuer sind eine Winterlandschaft mit Birken und Kinder zu sehen, die vor dem Vöhlinschloss im Schnee spielen. In den Vorjahren zierten beispielsweise Bilder des Illertisser Rathauses oder eine winterliche Ansicht der Stadt Weißenhorn den Kalender.