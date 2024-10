Erstmals ziert auch ein Kindermotiv den Lions-Adventskalender

Erstmals haben Schulkinder das Motiv eines Adventskalenders erarbeitet, mit dem der Lions-Club Illertissen Geld für wohltätige Zwecke sammelt und bei dem es eine Vielzahl von Preisen zu gewinnen gibt. Als Victoria das Bild mitgestaltete, war sie Grundschülerin an der Grundschule am Lichtacker in Tiefenbach, heute geht sie in die 5. Klasse. „Es war toll, zu malen“, erzählt sie. Am Dienstag, 22. Oktober, ist offizieller Verkaufsstart für den Adventskalender, bei dem es einmal mehr eine Reihe von Neuerungen und Rekorden gibt.

Das Winterbild mit dem Vöhlinschloss im Hintergrund hat ein Dutzend Kinder gemeinsam gestaltet. Die Buben und Mädchen waren Teil einer Gruppe, die von den Illertisser Künstlerinnen Ulrike Schraml und Hedwig Gaile betreut wird. „Kunst wird an den Schulen ja leider immer weiter gestrichen“, sagt Gaile. Dabei sei sie ein wichtiger Ausgleich zu Deutsch und Mathe. Der Förderverein der Tiefenbacher Grundschule ermöglicht das Projekt, an dem Kinder der 3. und 4. Klasse teilnehmen können. Die Nachfrage ist groß, die Schülerinnen und Schüler kommen blockweise an die Reihe. Eine der Gruppen erarbeitete im Januar und Februar das Kalendermotiv, Victoria steuerte das Bild eines Kinds auf einem Snowboard bei. Schon im Vorjahr hatte eine Tiefenbacher Gruppe ein Motiv eingereicht, damals gingen die Schulkinder bei der Jury-Entscheidung leer aus. Nun ist das gemeinsame Bild auf 4500 Kalendern zu sehen. Das zweite Bild hat Herbert Birk aus Weißenhorn gemalt, es zeigt eine Winterlandschaft mit Birken.

Adventskalender-Aktion des Lions-Club Illertissen startet

Beide Bilder wurden gleich häufig gedruckt, die Gesamtauflage ist mit 9000 Stück noch einmal um 500 Exemplare höher als im Vorjahr. Wieder sollen alle verkauft werden, wieder gibt es viel zu gewinnen. 536 Preise im Gesamtwert von mehr als 40.000 Euro werden an alle verlost, die einen Kalender für sechs Euro erwerben. „Wer seine Chancen erhöhen will, kann mehrere Kalender kaufen“, sagt Lions-Projektleiter Roland Kober. 194 Sponsorinnen und Sponsoren unterstützen die Aktion. „Ihnen gebührt der Dank“, betont Kober. Zu gewinnen gibt es neben zahlreichen Gutscheinen von Geschäften, Lokalen und Tankstellen beispielsweise einen Goldbarren, einen Weber-Grill, Ballonfahrten, Rundflüge und zwei Business-Tickets für ein Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball in der Saison 2024/25 im Wert von circa 500 Euro, gesponsert von Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung. Beide veröffentlichen auch in diesem Jahr wieder täglich die Gewinnzahlen.

Der Erlös der verkauften Kalender kommt wohltätigen Zwecken zugute, beispielsweise werden die Kartei der Not, die Tafeln und das Illertisser Hospiz unterstützt. Ein Teil der Einnahmen fließt ins Ausland, etwa zu Erdbebenopfer. Viele Lions-Clubs in Deutschland tätigen solche Spenden. „Da kommen Millionenbeträge zusammen“, hebt Michael Kälberer hervor, beim Illertisser Lions-Club für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Schirmherr ist einmal mehr Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen. „Die Leute warten darauf, sie freuen sich darauf“, sagt er über die Kalender und lobt den ehrenamtlichen Einsatz für die gute Sache. In Illertissen, Weißenhorn, Vöhringen, Senden und Babenhausen werden die Adventskalender angeboten – die Internetseite der Lions verrät, wo genau.