Asylheim im Gründerzentrum? Bisher gibt es nur ein Angebot

Vier Jahre lang gilt die Baugenehmigung, die das Landratsamt Neu-Ulm unter Auflagen erteilt hat: Aus dem früheren Gründerzentrum in der Wilhelm-Walker-Straße 20 in Illertissen darf eine Sammelunterkunft für 100 Geflüchtete werden. Dazu wären Umbauten nötig, etwa eine Außentreppe. Die Stadt will den Bescheid des Landratsamts nicht einfach hinnehmen und hat eine Klage angekündigt, auch aus der Nachbarschaft gibt es solche Überlegungen – und viel Kritik. Die Kreisverwaltung betont nun aber: Eine Entscheidung, ob dort eine Sammelunterkunft entsteht, sei noch gar nicht getroffen.

