Der Musikverein Au nimmt mit auf eine Reise von Insel zu Insel

Wenn drei Dirigenten im Einsatz sind – wie beim Jahreskonzert „Inselzauber“ der Blaskapelle des Musikvereins Au am Wochenende – kann es spannend werden. Und so war es auch: Denn mit Marek Scheliga – erstmals am Dirigentenpult – und den hauseigenen Dirigenten Bruno Merk an der ersten Klarinette und Werner Ohmayer federführend an der Bassklarinette erlebte das zahlreiche erschienene Publikum einen wunderbaren Konzertabend. Angesichts der Größe der Josef-Weikmann-Halle in Au hätten noch mehr Leute Platz gefunden, doch vielleicht „beim nächsten Mal“ warb der sympathisch auftretende Dirigent Scheliga am Schluss.

