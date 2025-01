Benild-Hospiz will pünktlich zum Zehnjährigen mit der Erweiterung beginnen

In der Küche neben dem Aufenthaltsbereich wird jeden Tag frisch gekocht: Gemüse mit Käsesauce, Spätzle, Gulasch. Oder auch frisches Apfelmus, wenn ein Gast das möchte. Die Gäste sollen so leben können, wie sie es wünschen. Das Benild-Hospiz in Illertissen soll ihr Zuhause sein, das letzte Zuhause. 100 Menschen haben im vergangenen Jahr die Tage und Wochen vor ihrem Tod in den Räumen an der Bruckhofstraße verbracht, 150 Menschen bekamen eine Absage: kein Platz. Doch nun haben die Krankenkassen dem ersehnten Erweiterungsbau zugestimmt, zwei weitere Zimmer kommen dazu. Erst hatten Förderverein Hospiz und Geschäftsführung über einen größeren Anbau nachgedacht, aber diese Idee wieder verworfen.

