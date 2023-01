Bewerberforum in Illertissen: Schüler werfen Blick in Berufswelt

Verschiedene Firmen aus der Region präsentieren sich Schülern in Illertissen. Mehrere Jugendliche berichten von ihren beruflichen Plänen.

Am Freitagnachmittag hat in der Johannes-von-La-Salle-Realschule und der Erhard-Vöhlin-Mittelschule die 10. Ausgabe des Bewerberforums in Illertissen stattgefunden. Rund 300 Schülerinnen und Schüler aus den achten und neunten Klassenstufen hatten dort die Möglichkeit, 35 Unternehmen aus Illertissen und Umgebung kennenzulernen. Und das zum ersten Mal nach 2020 wieder in Präsenz.

Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen, Realschuldirektorin Roswitha Nodin und die Leiterin der Mittelschule, Monika Scherzer, eröffneten die Ausbildungsmesse um 13 Uhr. "Das sind 35 Chancen für deine Zukunft", sagte Nodin in ihrer Rede zu Beginn und riet den Schülerinnen und Schüler nicht voreingenommen an die Messe heranzugehen. Vielmehr sollten die Jugendlichen offen für verschiedene Bereiche sein und die Veranstaltung als berufliche Kontaktbörse nutzen. Im Anschluss durften die Acht- und Neuntklässler der beiden Schulen dann bis circa 16 Uhr selbst auf Erkundungstour gehen. So hatten sie die Möglichkeit, Informationen von namhaften und lokalen Firmen - zum Beispiel BASF oder R-Pharm - aus erster Hand zu bekommen.

Spaß an der Arbeit steht für Jugendliche in Illertissen im Vordergrund

Dass eine solche Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler wichtig ist, sagte uns auf Nachfrage der vierzehnjährige Alexander. Er geht derzeit in die neunte Klasse und wüsste schon länger, dass er später in der Industrie arbeiten möchte. Jedoch sei er noch unschlüssig, welcher Job es einmal genau werden soll. "Es gibt sehr viele Jobs in der Industrie. Daher ist so ein Tag gut, um sich alle Firmen anzuschauen und direkt nach einem Praktikum zu fragen", sagt er. Ihm seien bei seiner Berufswahl vor allem Spaß und ein gutes Verhältnis mit den Kollegen wichtig.

Eine genaue Vorstellung davon, was sie künftig beruflich machen möchte, hat die 15-jährige Maya hingegen noch nicht. Die Neuntklässlerin absolvierte bereits ein Praktikum in einer Apotheke. "Es gibt eine so große Auswahl und so viele Berufe, die ich noch gar nicht kenne und über die ich mich auch noch nicht informiert habe." Daher sieht auch sie in der Ausbildungsmesse eine Chance, um verschiedene Berufe kennenzulernen.

Magdalena und Gabriel wissen, was sie beruflich machen wollen

Magdalena, ebenfalls Neuntklässlerin, hat bereits genaue berufliche Pläne. Sie möchte Erzieherin werden. Bei ihrer Berufswahl stehe nicht das Gehalt im Vordergrund, sondern in erster Linie der Spaß an der Arbeit. Trotz klarer Vorstellungen möchte sie auch nach anderen spannenden Jobs auf der Messe Ausschau halten.

Ähnliches berichtet der 14-jährige Gabriel. Schon länger tendiere er zu einem handwerklichen Beruf: "Nach einer Weile habe ich mir gesagt, dass Mechatronik ganz cool wäre, denn das verbindet Elektronik und Mechanik. Die Zukunft wird auch immer elektronischer und daher ist der Beruf sehr sinnvoll." Dennoch schaue er sich auf der Messe auch andere Berufsfelder an, so Gabriel.