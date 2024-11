Das erwartet Gäste auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt

Elf neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei, wenn der Illertisser Weihnachtsmarkt am Freitag, 29. November, beginnt. Um 16 Uhr geht es los, eine Stunde später eröffnet Bürgermeister Jürgen Eisen den Markt auf dem Schrannenplatz offiziell. Dazu spielen die Rottumtaler Alphornbläser. An den Ständen werden gastronomische Spezialitäten und weihnachtliche Artikel angeboten, auch ein Karussell ist aufgebaut. Parallel zeigt der Kunstzirkel wie in den Vorjahren in der Schranne die Arbeiten seiner Mitglieder. An allen Öffnungstagen gibt es Auftritten von Musikgruppen und Kapellen.

Im vergangenen Jahr viel pünktlich zur Eröffnung Schnee, diesmal sind fürs erste Marktwochenende sonnige Tage mit bis zu vier Grad angesagt. Wer es dennoch zu kalt findet oder nach Marktschluss um 20.30 Uhr noch nicht nach Hause möchtet, findet viele Möglichkeiten in den Lokalen der Innenstadt. Wie vor sechs Jahren öffnet auch die regulär geschlossene Krone wieder an beiden Samstagen ab 18.30 Uhr. Wirtin Gabi Schmidt aus Regglisweiler übernimmt mit ihrem Team den Betrieb.

Geöffnet hat der Markt an den ersten beiden Adventswochenenden, also von 29. November bis 1. Dezember und von 6. bis 8. Dezember jeweils freitags von 16 bis 20.30 Uhr, samstags von 15 bis 20.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr. Unter den elf neuen Beschickern sind die Bischof-Ulrich-Grundschule und die Kita Regenbogenland. Beide bieten Plätzchen und Marmelade an. Am Stand der Schule gibt es zusätzlich Gebasteltes, am Stand der Kindertagesstätte heiße Getränke. Neu dabei sind auch der SV Jedesheim mit Schitzelburger, Pommes, Käsespätzle und Getränken sowie Kaufleute und Privatpersonen mit Speisen und Getränke, Deko-Artikeln, Strickwaren, Holzkunst, Naturkosmetik, Taschen und Geldbörsen.

Alle langjährigen Standbetreiberinnen und -betreiber sind weiter dabei, berichtet Marktmeisterin Daniela Straßburg. Für sie sind die Wochen rund um den Markt gleichermaßen schön und anstrengend. „Ich genieße es, wenn ich nach Feierabend oder zwischendurch mit den Leuten ins Gespräch komme“, erzählt Straßburg. Viel zu tun hatte nicht nur sie als Verantwortliche, sondern auch das Team des Bauhofs, das den Markt in den vergangenen Tagen aufgebaut hat.

Nikolaus, Musik und Puppentheater auf dem Schrannenplatz

Das Programm im Überblick:

Freitag, 29. November, 17 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Jürgen Eisen und die Rottumtaler Alphornbläser

Freitag, 29. November, 18 Uhr: Musikkapelle Betlinshausen

Freitag, 29. November, 19 Uhr: Jedesheimer Musikanten

Samstag, 30. November, 17 Uhr: Jedesheimer Spatzenchor

Samstag, 30. November, 19 Uhr: Voice of X-Mas

Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr: Musikvereinigung Tiefenbach

Freitag, 6. Dezember, 19 Uhr: Voice of X-Mas

Samstag, 7. Dezember, 17 Uhr: Stadtkapelle Illertissen

Sonntag, 8. Dezember, 15.30 Uhr: Puppentheater Schlabbergosch

Sonntag, 8. Dezember, 16.30 Uhr: Besuch des Heiligen Nikolaus

Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr: Musikverein Au