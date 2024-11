Advent, Advent: Die Weihnachtsmärkte in der Region im Überblick

Der erste Schnee ist gefallen, Lebkuchenpackungen sind im Supermarkt direkt an den Eingang gewandert, sogar die ersten Plätzchen sind schon gebacken. Es ist Zeit für Besinnlichkeit, kalte Füße, glühweingewärmte Hände – Weihnachtsmarktzeit! Im Landkreis Neu-Ulm und Umgebung stehen einige Termine an. Wo in den kommenden Wochen etwas los ist, zeigt eine Auswahl an Weihnachtsmärkten aus der Region.

Ulmer Weihnachtsmarkt

25. November bis 22. Dezember

Adresse: Münsterplatz Ulm

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20.30 Uhr

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Neu-Ulm

29. November bis 22. Dezember

Adresse: Rathausplatz und Johannesplatz, Neu-Ulm

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch: 11.30 bis 21.30 Uhr; Donnerstag bis Samstag: 11.30 bis 22 Uhr; Sonntag: 11.30 bis 21.30 Uhr

Icon Vergrößern Der Mittelaltermarkt auf dem Rathausplatz in Neu-Ulm findet heuer vom 29. November bis zum 22. Dezember statt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Mittelaltermarkt auf dem Rathausplatz in Neu-Ulm findet heuer vom 29. November bis zum 22. Dezember statt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Glühweinstand in Söflingen

15. November bis 6. Januar

Adresse: Gemeindeplatz am Klosterhof

Öffnungszeiten: täglich von 16 bis 21 Uhr

Stadelzauber Unterelchingen

16. bis 17. November

Adresse: Kirchengelände St. Michael Unterelchingen

Öffnungszeiten: Samstag 14 bis 20 Uhr; Sonntag 11.30 bis 18 Uhr

Illereicher Brücke zum Advent

23. November

Adresse: unter der Schlossbrücke

Öffnungszeiten: 16 bis 21 Uhr

Adventsmärktle Illerzell

24. November von 15 bis 19 Uhr

Adresse: Dorfplatz Illerzell

Öffnungszeiten: 15 bis 19 Uhr

Illertisser Weihnachtsmarkt

29. November bis 1. Dezember und 6. bis 8. Dezember

Adresse: Schrannenplatz Illertissen

Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 20.30 Uhr; Samstag 15 bis 20.30 Uhr; Sonntag 11. bis 20.30 Uhr

Roggenburger Weihnachtsmarkt

29. November bis 1. Dezember

Adresse: Kloster Roggenburg

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 16.30 bis 21 Uhr; Sonntag 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt Jungingen

30. November

Adresse: Am Pfannenstiel 1, 89081 Ulm

Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr

Kellmünzer Weihnachtsmarkt

30. November

Adresse: Marktplatz Kellmünz

Öffnungszeiten: ab 16 Uhr

Unterrother Weihnachtsmarkt

30. November

Adresse: Sporthalle Unterroth

Öffnungszeiten: ab 16 Uhr

Adventsmarkt der Vereinsgemeinschaft Wullenstetten

30. November

Adresse: Am Waaghäusle nahe der Kirche

Öffnungszeiten: ab 16.30 Uhr

Weihnachtsmarkt auf der kleinen Farm in Greimeltshofen

30. November bis 1. Dezember

Adresse: Leinfeld 1A, 87755 Kirchhaslach

Öffnungszeiten: Samstag 15 bis 20 Uhr; Sonntag 11 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt am Waldsee in Senden

30. November bis 1. Dezember

Adresse: Ufer des nördlichen Waldsees

Öffnungszeiten: Samstag 13.30 bis 20.30 Uhr; Sonntag 11.30 bis 19.00 Uhr

Untereicher Weihnachtsmarkt

30. November bis 1. Dezember

Adresse: Mühlbachstraße 5

Öffnungszeiten: Samstag 15 bis 21 Uhr, Sonntag 13.30 bis 18 Uhr

Dietenheimer Weihnachtsmarkt

1. Dezember

Adresse: Marktplatz und Rathaus, Krumme Gasse

Öffnungszeiten: 11 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt Nersingen

4. bis 8. Dezember

Adresse: Rathausplatz 1

Öffnungszeiten: täglich ab 15 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr

Icon Vergrößern In Nersingen findet in der ersten Novemberwoche der Weihnachtsmarkt statt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild) Icon Schließen Schließen In Nersingen findet in der ersten Novemberwoche der Weihnachtsmarkt statt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Nikolausmarkt Weißenhorn

5. bis 8. Dezember

Adresse: Kirch- und Schlossplatz Weißenhorn

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 16. bis 20.30 Uhr; Sonntag von 11 20.30 Uhr

Vöhringer Adventsmarkt

6. bis 8. Dezember

Adresse: Hedstetter Platz vor dem Rathaus

Öffnungszeiten: Freitag 17 bis 21 Uhr; Samstag 16 bis 21 Uhr, Sonntag 15 bis 20 Uhr

Winterrieder Weihnachtsmarkt

7. Dezember

Adresse: Am Dorfplatz

Öffnungszeiten: ab 17 Uhr

Weihnachtsmarkt in Altenstadt

7. bis 8. Dezember

Adresse: Marktplatz und Pfarrheim

Öffnungszeiten: Samstag 17 bis 22 Uhr; Sonntag 11.30 bis 18 Uhr

Bellenberger Weihnachtsmarkt

7. bis 8. Dezember

Adresse: Marktplatz Bellenberg

Öffnungszeiten: Samstag von 14 bis 21 Uhr; Sonntag von 14 bis 19 Uhr

Icon Vergrößern In der Vergangenheit waren auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht auf dem Bellenberger Weihnachtsmarkt unterwegs. Foto: Regina Langhans (Archivbild) Icon Schließen Schließen In der Vergangenheit waren auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht auf dem Bellenberger Weihnachtsmarkt unterwegs. Foto: Regina Langhans (Archivbild)

Weihnachtsmarkt „Senden leuchtet“

12. bis 15. Dezember

Adresse: Marktplatz Senden

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 17 bis 21 Uhr; Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr

Icon Vergrößern Auf dem Marktplatz in Senden findet am zweiten Adventswochenende ein Weihnachtsmarkt statt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auf dem Marktplatz in Senden findet am zweiten Adventswochenende ein Weihnachtsmarkt statt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Wiblinger Weihnachtsdorf

13. bis 15. Dezember

Adresse: im Remisenhof und Brauhof des Klosters Wiblingen

Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 21 Uhr; Samstag 14 bis 21 Uhr; Sonntag 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt Egg

14. Dezember

Adresse: Dr.-Eck-Platz an der Schule

Öffnungszeiten: ab 16 Uhr

Weihnachtsmarkt Jedesheim

14. bis 15. Dezember

Adresse: vor der Gemeindehalle

Öffnungszeiten: 16 bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt der Dorfgemeinschaft Klosterbeuren

14. bis 15. Dezember

Adresse: Platz beim Dorfgemeinschaftshaus

ROXY Budenzauber

15. Dezember

Adresse: Schillerstraße 1

Öffnungszeiten: 11 bis 16 Uhr

Weihnachtsbasar im Dorfstadl Buch

15. Dezember

Adresse: Untere Straße 8

Öffnungszeiten: 11 bis 20 Uhr

Weihnachtsflohmarkt in Kellmünz

16. Dezember

Adresse: im Pfarrhof

Öffnungszeiten: 14 bis 16 Uhr

Weihnachtsmarkt Babenhausen

16. bis 17. Dezember

Adresse: Parkplatz Rössle

Öffnungszeiten: Samstag 16 bis 22 Uhr; Sonntag 11 bis 18 Uhr

Icon Vergrößern Viel Schnee und frostige Temperaturen schufen vergangenes Jahr eine ideale vorweihnachtliche Kulisse für den Kellmünzer Weihnachtsmarkt. Foto: Armin Schmid (Archivbild) Icon Schließen Schließen Viel Schnee und frostige Temperaturen schufen vergangenes Jahr eine ideale vorweihnachtliche Kulisse für den Kellmünzer Weihnachtsmarkt. Foto: Armin Schmid (Archivbild)

Oberrother Weihnachtsmarkt

21. Dezember

Adresse: Ortsmitte beim Feuerwehrhaus

Öffnungszeiten: ab 17 Uhr

Icon Vergrößern Der Dietenheimer Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten in der Region. Foto: Otto Mittelbach (Archiv) Icon Schließen Schließen Der Dietenheimer Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten in der Region. Foto: Otto Mittelbach (Archiv)

Diese Karte zeigt eine Auswahl und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr Markt fehlt? Dann schicken Sie uns eine Mail an regiodesk@augsburger-allgemeine.de.