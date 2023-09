Das Illertisser Carillon erklingt am Sonntag

Die Innsbrucker Organistin Lea Graf kommt für ein Konzert nach Illertissen. Sie bringt sowohl Carillon als auch die Jann-Orgel in der Stadtpfarrkirche zum Klingen.

Ein Konzert voller Kontraste, soviel dürfte sicher sein, erwartet das Publikum am Samstag, 30. September, ab 15 Uhr in St. Martin in Illertissen. Die Organistin, Lea Graf aus Innsbruck, wird zunächst auf dem Carillon zu hören sein und anschließend beim Spiel auf der Jann-Orgel in der Stadtpfarrkirche. Der Auftritt findet im Rahmen der Freunde und Förderer von Kirchenmusik und klassischer Musik in St. Martin statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Auf dem Programm stehen Richtungswechsel

Passend zur Veranstaltung auf zwei Bühnen, zunächst das Carillonspiel vom Turm im bestuhlten Brunnenhof und anschließend die Kirchenorgel von der Empore im Gotteshaus, weist auch das Konzertprogramm spannende Richtungswechsel auf. Die Zuhörenden dürfen neugierig sein, wie die Organistin aus Innsbruck den musikalischen Bogen mit Musik aus der Barockzeit, Melodien des Alt-Wiener Volkstheaters oder gar Volksweisen von Taiwan spannt. Oder wie sich die mittel-/norddeutsche Orgeltradition mit ausgeprägter Pedalkunst, vertreten durch Johann Sebastian Bachs Orgel-Preludien oder Johann Christian Bachs Chorälen wie „Vater unser im Himmelreich“, anhört im Vergleich zur süddeutsch-italienischen. In dieser Tradition des reichen Manualspiels standen etwa Georg Muffat mit der Toccata prima Pedalwerk oder Johann Pachelbel und sein Choral mit sieben Partiten zur Melodie "Herzlich tut mich verlangen".

Weitere Titel lauten etwa "Liebster Jesu wir sind hier" mit Variationen (Joseph Ephraim Eggert), "Le Coucou" (Michel Corette) oder "Sandmännchen" von Johannes Brahms. Das ungewöhnliche Konzert für Carillon und Orgel umfasst knapp 20 Programmpunkte und kommt über Kontakte von Peer Günther, dem "Illertisser Carilloneur zur Marktzeit" zustande.