Der Foodtruck vom Auer Badesee steht jetzt in der Innenstadt

Loredana Gaie trauert dem Sommer ein wenig nach. Sie denkt dabei nicht nur an das Wetter, sondern auch an ihren Arbeitsplatz. In der Badesaison betrieb die Frau aus Illerberg gemeinsam mit ihrer Kollegin Luciana Stan den blauen Imbisswagen mit dem Namen „Absolut Lecker“ am Badesee in Au. „Ich mag es, wenn etwas los ist“, sagt sie. Und an der Liegewiese war immer etwas los. Gaie und Stan wollen auch im kommenden Jahr dort wieder Speisen und Getränke verkaufen. Für die kalte Jahreszeit sind sie ins Illertisser Zentrum umgezogen und experimentieren, was die kleine Küche des Foodtrucks so hergibt.

Loredana Gaie und Luciana Stan: Vom Badesee ins Illertisser Zentrum

Der Imbisswagen steht jetzt an der alten Stadtwaage an der Adolf-Kempter-Straße, verkauft werden neben dem Badesee-Klassiker Currywurst verschiedene Nudelgerichte. Die kamen bislang weniger gut an als erhofft. Gaie und Stan erwägen deswegen, ihr Angebot noch einmal anzupassen. Im Foodtruck gebe es alles außer einem Backofen. Die Möglichkeiten seien also vielfältig, sagt Gaie.

Den zuvor heruntergekommenen Kiosk haben die beiden Frauen neu gestaltet, hier können Gäste bei schlechtem Wetter zum Essen Platz nehmen. Ein paar Stammkundinnen und Stammkunden vom See sind bereits vorbeigekommen. Loredana Gaie hat aber auch neue Gesichter bereits mehrmals an ihrem Foodtruck gesehen.