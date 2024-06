Illertissen

07:00 Uhr

Die "Tabutanten" thematisieren in Illertissen humorvoll Unausgesprochenes

Mit wenigen Requisiten aber beeindruckenden Mundarteinlagen vermochten die "Tabutanten" in der Schranne in Illertissen immer wieder neue Bilder zu erzeugen.

Plus Mit dem Motto "Sie werden lachen, es geht um den Tod" sorgte das Impro-Theater in Illertissen für Nachdenklichkeit und erntete in der Schranne viel Zustimmung.

Von Regina Langhans

Selbst die Grenzerfahrungen im Leben eines Menschen haben ihre humorvolle Seiten – wenn sie denn zugelassen werden. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik. So überschrieben die "Tabutanten", wie sich Christine G. Holzer und Simone Schmitt nennen, das Stück ihres Improvisationstheaters mit: "Sie werden lachen, es geht um den Tod". Die ausgebildeten Theaterpädagoginnen haben sich darauf verlegt, von der Gesellschaft verdrängte Seiten im Leben von Menschen zu enttabuisieren. Der vom ambulanten Hospizverein organisierte Auftritt in der Schranne in Illertissen war gut besucht.

Für sein spontanes Schauspiel benötigte das Duo aus Aschaffenburg bis auf wenig Technik und sparsame Requisiten vor allem Vorgaben aus dem Publikum. Sobald entsprechende Stichworte zu Begriffen wie Liebe, Ängste, Tod – und gewissem Lokalbezug mit "Semlerbrezel", "Lanwehrpraline", Friedhofstraße und 20-er Zone – gesetzt waren, begannen die Protagonistinnen ihre kunstvollen Erzählgeflechte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen