Eine Mahnwache der leisen Töne: „Demokratie läuft Gefahr, ausgehebelt zu werden“

Eine Mahnwache voll feinsinniger Symbole hat am Mittwochabend auf dem Illertisser Marktplatz stattgefunden, an der sich über 100 Menschen aus der Stadt und Umgebung beteiligten. Helga Sonntag begrüßte – nicht als Zweite Bürgermeisterin, sondern Mitorganisatorin von „Es ist 5 vor 12“ – die Anwesenden. Sie sagte, das Treffen rufe diesmal zum Gespräch auf, um sich über die in Gefahr befindliche Demokratie auszutauschen. Pfarrer Andreas Specker verwies auf einen Stapel von Broschüren zum Mitnehmen. Ihr Titel: „Christ:in sein heißt politisch sein“, der Anlass: 75 Jahre Grundgesetz.

