Illertissen

12:00 Uhr

Es ist heiß in der Region – vor allem Senioren müssen sich jetzt schützen

Lokal Auf den Kreis Neu-Ulm und das Unterallgäu kommt eine Hitzewelle zu. Besonders gefährdete Menschen brauchen in diesen Tagen eine Extraportion Aufmerksamkeit.

Von Rebekka Jakob

Es wird eine heiße Woche in der Region: Ab Montag werden Temperaturen von über 30 Grad erwartet. Was die einen erfreut, kann für die anderen schnell gefährlich werden. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat deshalb an Kommunen und Pflegeheime appelliert, Vorbereitungen für die anstehende Hitzewelle zu treffen. In den Heimen gibt es allerdings bereits Pläne, um die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch alle Mitarbeitenden vor der Hitze zu schützen. Gefährdet sind aber gerade diejenigen, die nicht rund um die Uhr betreut werden.

