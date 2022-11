Illertissen

18:15 Uhr

Freizeitbad Nautilla in Illertissen hat schon wieder einen neuen Chef

Es ist ein turbulentes Jahr für das Freizeitbad Nautilla in Illertissen. Nun ist ein neuer Geschäftsführer an Bord.

Plus Überraschend kündigt der Illertisser Stadtkämmerer einen Wechsel in der Nautilla-Geschäftsführung an. Die bisherige Chefin hatte erst im Juni übernommen.

Von Jens Noll

30. Geburtstag, Engpässe beim Personal, ein Wasserrohrbruch - in den vergangenen Monaten hat das Freizeitbad Nautilla in Illertissen immer wieder Gesprächsstoff geboten. Und jetzt kommt überraschend die nächste Nachricht: Am Freitagnachmittag hat der Stadtkämmerer in einer Pressemitteilung über einen Wechsel in der Geschäftsführung informiert. Demnach scheidet die bisherige Geschäftsführerin Inge Bauer zum 30. November aus. Offenbar gab es erhebliche Meinungsverschiedenheiten mit der Stadt.

