Frische Ideen zur Illertisser Stadtentwicklung

Am Freitag hätten Bürgerinnen und Bürger eine gute Gelegenheit gehabt, sich mit Vorschlägen zur künftigen Entwicklung Illertisses einzubringen. Schließlich galt es, das 2010 begonnene integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) fortzuschreiben und Ideen und Ziele für die nächsten 15 bis 20 Jahre festzuhalten. Doch die Beteiligung an der Bürgerwerkstatt im Adler-Gebäude blieb ausgesprochen überschaubar. Bürgermeister Jürgen Eisen verwies darauf, dass im Rahmen der Städtebauförderung nur erarbeitete Themen in den Genuss eines Zuschusses kommen können. Nun hofft er auf eine rege Onlinebeteiligung. Der Zugang zum Portal Mypinion bis einschließlich 31. Oktober lautet folgendermaßen: www.mypinion.de/isek-illertissen.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Eisen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis