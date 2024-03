Illertissen

12:00 Uhr

Neue Leitlinien für die Entwicklung von Illertissen

Plus Ein Konzept beschreibt die Ziele für die Entwicklung der Stadt. Nun soll es aktualisiert werden. Wichtig ist das nicht nur, weil sich Dinge verändert haben.

Von Sebastian Mayr

Wie soll sich Illertissen entwickeln? Ziele und Leitlinien sind im Jahr 2010 im Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) festgelegt worden. Doch seitdem hat sich viel verändert, daher soll das Konzept überarbeitet werden. Der Stadtrat hat das in seiner jüngsten Sitzung mit einem einstimmigen Beschluss auf den Weg gebracht, auch wenn die anvisierten Kosten manche zögern ließen.

100.000 Euro hat die Stadtverwaltung für die Fortschreibung des Konzepts eingeplant. Eigentlich hätte das bereits 2023 geschehen sollen, nun soll es in diesem Jahr so weit sein. Das ISEK soll einen Leitfaden für die Stadtentwicklung in den kommenden 15 Jahren darstellen. Susanna Oberdörfer-Bögel ( Freie Wähler) hinterfragte die Kosten im Stadtrat: Sie könne sich kaum vorstellen, dass sich eineinhalb Ingenieure ein ganzes Jahr lang nur mit der Überarbeitung des Illertisser ISEK beschäftigten. Stadtplaner Florian Schilling erläuerte, dass in den Kosten nicht nur diese Arbeit eingeschlossen sei, sondern auch Vorbereitungen und begleitende Arbeiten. Das Konzept könne nur auf den neusten Stand gebracht werden, wenn alle diese Tätigkeiten umgesetzt würden.

