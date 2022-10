Geschichten aus der Geschichte: Ein Bistum rechts und links der Iller

Lokal Kirchenrechtlich war der Landkreis Neu-Ulm lange Zeit geteilt. Es war wieder einmal Napoleon, der hinter dieser kuriosen Situation steckte.

In unseren Tagen deckt sich der bayerische Regierungsbezirk Schwaben in weiten Teilen mit dem Bistum Augsburg. Zwar sind Teile des Donau-Rieses der Diözese Eichstätt zugeordnet, und auch der Augsburger Oberhirte verfügt noch im westlichen Oberbayern über Einfluss, aber ansonsten scheint die Sache klar. Wenn über dieses Faktum nun eine Geschichte aus der Geschichte erscheint, kann der geneigte Leser davon ausgehen, dass diese gegenwärtige Situation sich einst ganz anders darstellte.