Hackbrett-Orchester schlägt in Illertissen Brücke zu Rock und Pop

Das in Bayerisch-Schwaben vielleicht einzige Hackbrett-Orchester „Gelbe Saiten“ unter Jörg Lanzinger gastierte zum zweiten Mal in Illertissen. Zusammen mit der vielseitig glänzenden Gesangssolistin Isabell Münsch hat es rund 250 Zuhörenden in der Festhalle des Kollegs einen Abend voll musikalischer Überraschungen beschert. Schon das Konzertmotto „Saitenweise Rock und Pop“ machte neugierig, denn Hackbrett-Spiel hat seine Heimat im beschaulichen Ambiente der Stubenmusik. Aber Konzerte mit einem ganzen Orchester?

