Himmlische Klänge aus dem Turm von St. Martin beim Carillon-Konzert

Geradezu ungeniert bedient sich der niederländische Carillonneur Marcel Siebers allerlei musikalischer Genres, um deren Musik mittels der metallisch-silbernen Glocken in besonderer Weise zu interpretieren und zu Gehör zu bringen. Zu seinem Auftritt am Illertisser Carillon im Kirchturm waren rekordverdächtige mehr als 130 Gäste in den Brunnenhof von St. Martin gekommen und brauchten es nicht zu bereuen.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Carillon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Martin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis