Ideen für das Umfeld der Jedesheimer Gemeindehalle sind gefragt

Zweimal hatte Illertissen Erfolg mit Bewerbungen um Fördermittel aus dem ELER-Förderprogramm der Europäischen Union: Die Illertissener Straße in Jedesheim wurde ausgebaut und Betlinshausen wird eine neue Ortsmitte bekommen. Nun unternimmt die Stadt einen weiteren Anlauf, wieder soll es um eine Neugestaltung und Aufwertung in Jedesheim gehen. Am Samstag, 20. September, ist die Bürgerschaft gefragt.

Im Zentrum der neuen Förderanfrage steht die geplante Neugestaltung des Platzes rund um die Gemeindehalle Jedesheim sowie der angrenzenden Straßenzüge Am Anger und Ölmühlweg, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht. Erste Vorschläge haben die Stadtverwaltung und das Planungsbüro Lars Consult bereits bei einem Ortsspaziergang im Juli gesammelt. Dabei kamen die Wünsche nach Fahrradständern, Stromanschlüssen für Feste und Veranstaltungen, Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten auf.

Neugestaltung in Jedesheim: Bürger und Vereine sind gefragt

Diskutiert wurde auch die Frage, ob die Wertstoffcontainer wegen der Lärmbelästigung an den Ortsrand verlegt werden oder wegen der Gefahr wilder Müllablagerungen in der Ortsmitte bleiben sollten. Ein weiterer möglicher Ansatz ist die Idee, den Ölmühlweg für mehr Verkehrssicherheit zu verschmälern, ohne landwirtschaftlichen Fahrzeugen Probleme zu bereiten.

Zum Auftakt der Planungen lädt die Stadtverwaltung alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Jedesheimer Vereine ein, sich an einem offenen Workshop zu beteiligen. Dieser findet am Samstag, 20. September, in der Gemeindehalle Jedesheim Am Anger 10 statt. Von 11 bis 13 Uhr gibt es einen Workshop. Ein Vereinsworkshop, der bis 15 Uhr dauert, schließt sich an.

Bekommt Illertissen EU-Fördergeld für das neue Umfeld der Gemeinde Jedesheim?

An diesem Tag sollen Ideen und Anregungen für eine bedarfsgerechte und zukunftsfähige Gestaltung des öffentlichen Raums gesammelt werden. In diesem Zug werden auch die Ergebnisse des ersten Ortsspaziergangs vom 11. Juli vorgestellt, die als Grundlage für den Planungsprozess dienen sollen.

Bei Maßnahmen für mehr Aufenthaltsqualität könnte die Stadt bis zu 60 Prozent erhalten, hatte Illertissens Stadtplaner Florian Schilling beim Ortsspaziergang gesagt. Für die Umgestaltung in Betlinshausen bekommt Illertissen 885.000 Euro aus dem EU-Fördertopf ELER.