Klingende Lesung im Adlersaal: Ein neuer Blick auf den Umgang mit Demenz

Demenz ist ein Thema, mit dem jeder und jede von uns früher oder später zu tun haben kann. Mit der Veranstaltung „Was mit Demenz noch alles geht! – eine Klingende Lesung“, die am 19. September im Adlersaal in Illertissen stattfindet, greifen Ruth Wetzel und Jutta Schofer dieses nicht einfache Thema auf. „Wir möchten unsere Gesellschaft sensibilisieren, wir leben miteinander! Der Mensch mit Demenz braucht vielleicht (non)verbale Unterstützung, damit er es versteht. Aber er singt, tanzt, feiert, lacht gerne – wenn er verstanden wird“, formulieren sie ein Ziel ihrer Lesung.

Ruth Wetzel wohnt in Balzheim, ist Buchautorin, Altentherapeutin und gerontopsychiatrische Fachkraft. Jutta Schofer kommt aus Ulm, ist Lehrerin für Pflegeberufe, ebenfalls gerontopsychiatrische Fachkraft und Aromachologin. „Was mit Demenz noch alles geht“, heißt das Fachbuch von Ruth Wetzel, das vor drei Jahren erschienen ist, nun in zweiter Auflage herauskommt und dessen Thema sie bei der Lesung aufgreift. Dabei möchte die Autorin Tipps, Informationen und berufliche Erfahrungen weitergeben. „Menschen mit Demenz erleben im Verlauf der Krankheit unterschiedliche Phasen, die für sie selbst und für ihr Umfeld nicht immer einfach sind“, erklärt sie dazu.

Vortrag in Illertissen: Menschen mit Demenz verstehen

Fragen, die zur Sprache kommen, sind: Was geschieht in dem Menschen mit Demenz? Was berührt ihn? Was bewegt ihn? Wie kann man die gemeinsame Zeit nutzen, um Fähigkeiten zu erhalten, die Persönlichkeit der betroffenen und betreuenden Person zu stärken? Wie kann man Erinnerungen und noch vorhandene Ressourcen hervorlocken? „Im Rahmen der Lesung mit vielen Fallbeispielen möchten wir Sie auf die klingende Reise mitnehmen, um den Menschen mit Demenz besser zu verstehen und auch entspannende Selbstpflege anzubieten“, fasst Wetzel zusammen.

Für diese klingende Reise beziehungsweise „klingende Lesung“ sorgt Jutta Schofer. Klanginstrumente und Klangschale kommen zum Einsatz. „Sie sollen zunächst das Ankommen im Hier und Jetzt erleichtern, von den aktuellen Sorgen ablenken und Stresshormone lindern“, nennt Schofer die Absicht dahinter. Die so entspannte Atmosphäre soll helfen, mit der eigenen Situation besser umzugehen, und soll Lösungsansätze unterstützen.

Die Lesung am Donnerstag, 19. September, im Adlersaal in Illertissen (Hauptstraße 2) beginnt um 19 Uhr. Veranstalter der Lesung sind die Stadtbücherei Sankt Martin Illertissen, die Stadt Illertissen und die Buchhandlung Zanker. Die Veranstaltung findet zeitlich passend zur „Woche der Demenz“ und zum „Welt-Alzheimertag“ statt. Eintrittskarten kosten sieben Euro und sind im Vorverkauf bei der Stadtbücherei sowie in der Buchhandlung Zanker in Illertissen erhältlich