Illertissen

06:30 Uhr

Kunst mit Durchblick auf der Illertisser Jungviehweide

Plus Mit der Installation "#Blickwinkel" lädt der Illertisser Kunstzirkel ein zu entdecken, mitzumachen und neue Perspektiven auszuprobieren.

Von Regina Langhans

Kunst wahrnehmen und dann weiterlaufen sei das eine, sagt Theresia Richter-Numberger, Vorsitzende des Kunstzirkels Illertissen. Dessen neueste Installation "#Blickwinkel" im Museum der Gartenkultur auf der Jungviehweide in Illertissen will zum Stehenbleiben einladen und Lust wecken auf interaktive Momente. Wer andere an seinen so gewonnenen Blickwinkeln teilhaben lassen möchte, kann Schnappschüsse machen und sie unter #Blickwinkel in den sozialen Medien hochladen. Die Kunstschaffenden freuen sich schon auf viele lustige Posts.

Künstler wollen Durch-, Weit- und Einblick ermöglichen

Beim Spaziergang durch die Mustergärten fallen sofort die bunten, teils figürlich bemalten Stellwände auf, die unterschiedliche Öffnungen aufweisen. Eine Hinweistafel gibt Aufschluss über die Installation des Kunstzirkels: Vorübergehende sind zur Interaktion aufgerufen und werden zu amüsanten Durch-, Weit- oder Einblicken ermuntert. Schnappschüsse über die so gewonnenen Eindrücke können unter dem Hashtag #Blickwinkel gepostet werden, etwa über Instagram, wo unter anderem mehr über den Kunstzirkel zu erfahren ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen