Lions-Adventskalender bringt fast 39.000 Euro Spendengeld

9000 Kalender, von denen alle verkauft wurden. 536 Preise, die von 194 Sponsorinnen und Sponsoren gestiftet wurden. Knapp 39.000 Euro Einnahmen, die für wohltätige Zwecke gespendet werden. Der Lions-Club Illertissen erreichte mit seinem Adventskalender des Jahres 2024 Zahlen, die es vorher nicht gab. Entsprechend groß ist die Freude bei den Verantwortlichen, die das Projekt auch in diesem Jahr wiederholen wollen. Und wieder ist eine Neuerung geplant.

In den vergangenen Jahren rief der Lions-Club Künstlerinnen und Künstler aus der Region dazu auf, Motive für den Kalender zu gestalten. Eine Jury traf die Auswahl. Diesmal hat sich Projektleiter Roland Kober mit dem Kolleg der Schulbrüder auf eine Zusammenarbeit verständigt. Ein gutes Dutzend Schülerinnen und Schüler wird Bilder einreichen, ein Gremium kürt eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Vielleicht auch mehr? Zuletzt wurden zwei verschiedene Motive auf die Kalender gedruckt. Das, finden Kober und Lions-Pressesprecher Michael Kälberer, ist eine besondere Chance. Schließlich werde das Bild in tausenden Wohnzimmern zu sehen sein. Die Vorgaben bleiben die gleichen: Das Motiv muss winterlich oder weihnachtlich sein und aus der Region stammen.

Illertissen: Lions-Adventskalender bringt knapp 39.000 Euro Spendengeld

Mitte April will die Jury entscheiden, wenig später soll die Suche nach Sponsorinnen und Sponsoren beginnen. Ihnen gebühre großer Dank, betont Kober. So wie auch den Lions-Mitgliedern, die sich ins Projekt einbringen, und allen, die einen Kalender kaufen. „Selbst, wenn man nichts gewinnt, tut man ein gutes Werk“, ergänzt Michael Kälberer.

Wie im Vorjahr gehen 7000 Euro aus den Einnahmen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Redaktion. Sie war im vergangenen Jahr so sehr gefordert wie nie zuvor und bezahlte mehr als 3,6 Millionen Euro allein für Betroffene des Hochwassers aus. Gefragt ist die Organisation auch darüber hinaus bei der schnellsten Notfallhilfe, wenn Bedürftigen etwa Geld für Lebensmittel, Windeln für die Kinder, Unterwäsche oder Hygieneartikel fehlt.

Auf den Lionsclub Illertissen wartet indes ein ereignisreiches Jahr. Neben der ehrenamtlichen Arbeit für den Adventskalender und die traditionellen Büchermärkte stehen zwei große Vorhaben ins Haus: In Vöhringen findet im Sommer ein Konzert des Polizeiorchesters Bayern und im Herbst ein Wohltätigkeitsball statt.