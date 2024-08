Städtepartnerschaft: Was Illertissen und Loket diesmal bei der Goethewanderung erwartet

Im Frühjahr haben Loket/Elbogen und Illertissen ihre vor 25 Jahren geschlossene Städtepartnerschaft mit einem Festakt in der Illertisser Schranne und Programm für die tschechischen Gäste gefeiert. Als Geburtstagsgeschenk brachten sie eine Sommerlinde aus ihrer Baumschule mit, die inzwischen am Ortseingang der Vöhlinstadt Wurzeln geschlagen hat. Nun startet eine Illertisser Delegation am Wochenende vom 30. August bis 1. September zum Gegenbesuch in Verbindung mit der Goethewanderung, die heuer zum 15. Mal stattfindet. Den Weg nach Loket nimmt ein ebenfalls symbolträchtiges Gastgeschenk.

