Neues Lokal im Ex-Schokofrüchte-Café: So wird in der Casa Melente gekocht

Plus Geselligkeit bis Mitternacht: Dumitru Melente serviert Drinks und Speisen, wenn andere schon schließen. Was das Casa Melente in Illertissen noch zu bieten hat.

Von Rosaria Kilian

"Von der Welt inspiriert – wie zu Hause gekocht" lautet das Motto von Dumitru Melente und seiner neuen Gaststätte an der Illertisser Hauptstraße. Jüngst hat der 42-jährige Gastronom die Casa Melente eröffnet. Die pinkfarbene Deko des Schokofrüchte-Cafés, das vorher in dem Lokal ansässig war, hat er gegen ein mediterran anmutendes Fliesendesign getauscht. Mit einer bunten Karte und langen Öffnungszeiten möchte er das gastronomische Angebot in Illertissen bereichern.

Der gebürtige Ukrainer lebt seit 2016 in Deutschland, zunächst war er in Ingolstadt. Er arbeitete dort in einem "Kultlokal für junge Ingolstädter", wie er selbst sagt. Außerdem lernte er in Ingolstadt seinen Partner kennen, mit dem der Gastronom 2021 nach Illertissen zog. Er fühlt sich sehr wohl hier im Illertal. Nur fragte er sich immer wieder: "Was macht die Jugend hier abends?" Seine Casa Melente hat Dienstag bis Sonntag bis Mitternacht geöffnet. Er habe eine Marktlücke in der Illertisser Innenstadt erkannt, sagt er, und möchte in seinem Lokal auch bis in den späten Abend Snacks von seiner Karte anbieten.

