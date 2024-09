Noch bis Mitte 2025 wird gebaut: So laufen die Arbeiten an der Bruckhofstraße

Gerade laufen Kanalarbeiten in der nördlichen Bruckhofstraße auf Höhe der Kollegshalle. Davor wurden unter anderem die Rigolen im südlichen Abschnitt der Straße angelegt, also unterirdische Pufferspeicher für Regenwasser. Die Tiefbauarbeiten an der Anbindung an den Kreisverkehr sind bereits abgeschlossen, der Geh- und Radweg an der Dietenheimer Straße sollte ab Beginn des Schuljahrs nutzbar sein. Zwischen dem Kreisel und der TSV-Halle lässt die Stadt neue Geh- und Radwege bauen, auch eine Querungshilfe soll die Sicherheit erhöhen. Während der Arbeiten ist die Straße weitgehend für den Verkehr gesperrt, die Stadt hat einen Bauzeitenplan erarbeitet. Doch eine Verzögerung hat es bereits gegeben, weitere unerwartete Hürden sind nicht auszuschließen.

Michael Liedel aus dem städtischen Tiefbauamt gibt zu bedenken: „Wir können nicht unter die Straße schauen.“ Erst während der Arbeiten stellte sich heraus, dass ein Kanalrohr einbetoniert war. Der Zusatzaufwand erforderte zusätzliche Zeit. Vergleichbare kleinere Probleme seien immer möglich, sagt Liedel. Und: „Wir sind auch abhängig von der Witterung.“ Deswegen formuliert der Mann das Ziel für die Freigabe der Straße sowie der neuen Geh- und Radwege zurückhaltend: Mitte 2025 soll alles fertig sein.

Verzögerungen bei Kanalarbeiten in der Bruckhofstraße

Bis dahin soll die Bruckhofstraße nur von Anliegerinnen und Anliegern befahren werden. An einzelnen Tagen, etwa wenn kurz vor Abschluss aller Arbeiten der Asphalt aufgebracht wird, wird sie komplett gesperrt. Wer die Kollegshalle oder die TSV-Halle erreichen will, soll den Parkplatz von Schulzentrum und Nautilla anfahren oder komplett zu Fuß beziehungsweise mit dem Fahrrad kommen. Einen solchen Hinweis hat auch der TSV Illertissen veröffentlicht. Die Stadt ist indes an die Schulen herangetreten: Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen, sollen beachten, dass der Parkplatz stärker genutzt wird als üblich, und am besten nicht dort halten. Liedel verspricht, dass alle geplanten Veranstaltungen in den Hallen trotz der Einschränkungen stattfinden können. So stelle man beispielsweise sicher, dass die Gäste der Konzertreihe Kultur im Schloss keine Hindernisse vorfinden.

Die Bruckhofstraße wurde vor Beginn der Arbeiten nicht nur als direkter Weg zum Schul- und Sportzentrum sowie zum Freizeitbad Nautilla genutzt, sondern auch als Ortsverbindungsstraße zwischen Au und Illertissen. Die Verkehrsfrequenz war dadurch vor allem in Stoßzeiten hoch, bis zu 3000 Autos pro 24 Stunden waren hier unterwegs. Angesichts der neuen TSV-Halle sahen Stadtrat und Stadtverwaltung Handlungsbedarf: Die neuen Wege und eine Querungshilfe mit Mittelinsel sollen die Sicherheit erhöhen.

Die Siemensstraße im Illertisser Norden erhält auf Höhe der Mozartstraße eine Querungshilfe. Foto: Sebastian Mayr

Baustellen in Illertissen: Mehr Sicherheit auf Fuß- und Radwegen

Die Baumaßnahmen nutzt die Stadt, um fällige Kanalarbeiten vornehmen zu lassen. Dabei werden auch Leerrohre für spätere Glasfaserleitungen eingebaut. Für die Verbreiterung des Gehwegs auf der Westseite in Richtung Iller ist eine staatliche Förderung in Höhe von 55 Prozent der anrechenbaren Kosten möglich, das gleiche gilt für die Verstärkung des Oberbaus der Straße. Für den Neubau des Geh- und Radwegs auf der Ostseite könnten 75 Prozent der anrechenbaren Kosten bezuschusst werden. Der Förderantrag ist eingereicht worden, wie Alexander Durner vom beauftragten Ingenieurbüro Herbert Heinhaus mitteilt. Die Regierung von Schwaben habe auch zugestimmt, dass gebaut werden darf. Die entsprechenden Arbeiten haben bereits vor den Sommerferien begonnen. Die Stadt geht von einer Fördersumme von rund 500.000 Euro bei Gesamtkosten von etwa 1,5 Millionen Euro kalkuliert worden.

Gebaut wird seit Anfang der Woche auch im Norden der Kernstadt. Die Illertisser Siemensstraße ab Einmündung der Josef-Henle-Straße und die Tiefenbacher Graf-Kirchberg-Straße auf Höhe Keplerstraße sowie die Kreisstraße NU9 zwischen den beiden Orten erhalten eine neue Asphaltdecke. Zudem wird auf Höhe der Mozartstraße eine Querungshilfe eingebaut, die den Schulweg für Kinder aus Betlinshausen sicherer machen soll. Die Arbeiten laufen bereits und sollen Ende Oktober abgeschlossen sein. Landkreis, Stadt und Staatliches Bauamt sind beteiligt. Die Umleitung in dieser Zeit verläuft über Bellenberg. Auch die Buslinien 72, 701, 702, 703, 719 und 729 werden umgeleitet. Einzelne Haltestellen in Tiefenbach, Betlinshausen und der Kernstadt können nicht angefahren werden und es muss nach Angaben der Stadtverwaltung mit Verspätungen gerechnet werden. Ersatzhaltestellen sind eingerichtet, entsprechende Hinweise gibt es an diesen und an den vorübergehend nicht angefahrenen Stopps.