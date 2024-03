Illertissen

An der Bruckhofstraße wird ein Radweg gebaut – wohl noch 2024

Wer zum Sport in der neuen TSV-Halle in Illertissen mit dem Rad kommt, muss die letzten paar Hundert Meter ab dem Kreisel ohne Radweg direkt auf der Bruckhofstraße zurücklegen.

Plus Vom Kreisverkehr bis zur TSV-Halle entstehen auf beiden Straßenseiten neue Routen, die Stadt hofft auf viel Fördergeld. Was passiert auf der Strecke nach Au?

Von Sebastian Mayr

An der Bruckhofstraße in Illertissen sollen neue Geh- und Radwege gebaut werden, noch in diesem Jahr könnten die Pläne umgesetzt werden. Zumindest bis zur TSV-Halle wird sich die Sicherheit für alle, die zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind, deutlich erhöhen. Für die weitere Strecke bis zum Kraftwerk Au gibt es ein Konzept. Damit es umgesetzt werden kann, muss aber eine Hürde überwunden werden. Bürgermeister Jürgen Eisen bezeichnete das im Stadtrat als "sehr, sehr schwierig".

Weil die Wege nach heutigem Stand zu klein angelegt sind und der Zustand des Straßenbelags schlecht ist, kann die Stadt mit Fördergeld rechnen. Auf der Westseite, also Richtung Iller, ist der Gehweg schmaler als in den Richtlinien vorgegeben, auf der Ostseite fehlt er bislang komplett. Die Pläne des Augsburger Ingenieurbüros Herbert Heinhaus sehen für den Abschnitt zwischen dem Kreisel an der Dietenheimer Straße und der TSV-Halle im Westen einen 1,8 Meter breiten Gehweg und im Osten einen 3,5 Meter breiten Geh- und Radweg vor. Im gleichen Zug sollen eine neue Wasserleitung, ein sanierter Schmutzwasserkanal, Glasfaser-Leerrohre und Ringolen zur Regenwasserbeseitigung angelegt werden. Zudem soll eine Grundstückszufahrt nahe dem Kreisverkehr verlegt werden, damit der Geh- und Radverkehr besser einsehbar ist und damit Autos auf direkterem Weg auf die Fahrbahn gelangen.

