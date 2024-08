Premiere in Illertissen: Schwabenbühne „schrumpft“ Globus auf ihr Maß

„Die Erde ist doch nicht neuerdings geschrumpft? Vielleicht hat sie der Butler zu heiß gewaschen“, bekam das Premierenpublikum in der ausverkauften Tribüne zu hören. Tatsächlich passte „In 80 Tagen um die Welt“ exakt ins Freilichttheater am Illertisser Schloss. Exaktheit und Pünktlichkeit hat sich die Schwabenbühne heuer verordnet. Mit Regisseurin Carmen Stürmer gelang den 21 Darstellerinnen und Darstellern eine opulente Abenteuerkomödie mit Anklängen an Fantasy, Surrealität, Musical und einem hochromantischen Happyend. Das Publikum zeigte sich hingerissen.

