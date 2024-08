27-Jähriger greift Zugbegleiterin an, flüchtet und liegt später verletzt am Boden

Ein 27-Jähriger soll am vergangenen Donnerstag eine Zugbegleiterin in einem Zug von Memmingen nach Illertissen beleidigt und angegriffen haben. Anschließend sei er geflüchtet und in einen Unfall verwickelt gewesen. Ein Autofahrer fand ihn in Senden verletzt am Boden liegend.

Kurz vor Mitternacht habe die 49-jährige Zugbegleiterin im RE 57616 den Fahrschein des 27-Jährigen kontrollieren wollen. Dabei soll der Mann aber angefangen haben, die Frau zu beleidigen und zu schubsen. Als er ihr gegen den Oberkörper schlug, sei die Bahnmitarbeiterin letztendlich in einen Betriebsraum im Zug geflüchtet und wählte den Notruf. Zuvor sei ihr es noch gelungen, mithilfe ihres Mobiltelefons ein Foto des Angreifers zu machen.

Nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Illertissen sei der 27-Jährige auf seinem mitgeführten Mountainbike geflohen. Wenige Zeit später sei bekannt geworden, dass ein 27-jähriger Fahrradfahrer in einen Verkehrsunfall verwickelt und verletzt ins Krankenhaus transportiert wurde. Ein 40 Jahre alter Autofahrer hatte in der Kemptener Straße in Senden aus Richtung einer dortigen Ampel ein Unfallgeräusch gehört, hielt an und bemerkte den Radfahrer, der verletzt auf dem Boden lag.

Durch das vorhandene Bild des Angreifers konnte der Mann als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit der Körperverletzung im Zug zweifelsfrei identifiziert werden, so die Bundespolizei. Die Zugbegleiterin wurde medizinisch behandelt und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Sichtbare Verletzungen seien nicht festgestellt worden. Gegen den 27-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen ein. (AZ)