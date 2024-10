Umfrage in Illertissen und Senden: Würden Sie sich tätowieren lassen – auch in der Kirche?

In den vergangenen Jahren sind Tattoos zum Modetrend geworden. Aber darüber hinaus verraten sie auch etwas über den Menschen. Wie berichtet, besteht am 31. Oktober in der Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm unter dem Titel „Ink and Amen“ die Möglichkeit, sich an einem besonderen Ort zu günstigen Preisen Tattoos stechen zu lassen. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Würden Sie sich tätowieren lassen – auch in der Kirche?

