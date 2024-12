Zufahrt zur BASF soll neu asphaltiert werden – aber wer zahlt?

Viel Schwerverkehr rollt auf der Robert-Hansen-Straße. Die Strecke, die von der Nordtangente abzweigt, bildet die Werkszufahrt zum Gelände der BASF in Illertissen. Der Zustand der Straße sei sehr schlecht, berichtete Werner Neudecker aus der Stadtverwaltung im Bauausschuss. Die Kosten für die Sanierung sollen in den Haushalt für 2025 aufgenommen werden, entschied das Gremium. Doch alleine zahlen will die Stadt die voraussichtlich 120.000 Euro teuren Bauarbeiten nicht.

Sanierung der Robert-Hansen-Straße in Illertissen geplant

Als Eigentümerin der Straße ist die Grünau Illertissen GmbH verzeichnet, aus der erst Cognis und schließlich die BASF hervorgingen. Die Straße ist aber eine öffentliche Ortsstraße in Illertisser Verantwortung. In der vor drei Jahren beschlossenen Prioritätenliste der Stadt ist die Maßnahme nicht enthalten. Die BASF sei mit dem Wunsch einer Sanierung auf die Verwaltung zugekommen, berichtete Bürgermeister Jürgen Eisen. Er rechnet damit, dass eine Instandsetzung des Straßenbelags ausreicht. Sollte es im Untergrund größere Schäden geben, könnten die Kosten auf mehr als das Doppelte steigen. Eine entsprechende Untersuchung ist vorgesehen.

Ewald Ott forderte im Namen der CSU Verhandlungen mit der BASF ein. Das Unternehmen solle sich an den Kosten beteiligen, da dort vor allem Lastwagen unterwegs sein: „Die Bürgerschaft nutzt die Straße wenig.“ Weil auch Beschäftigte auf diesem Weg zur BASF gelangen, regte Kasim Kocakaplan einen Geh- und Radweg an. Technisch wäre das sicher möglich, meinte Werner Neudecker. Bürgermeister Eisen aber war dagegen: Auf privatem Grund werde man keinen Geh- und Radweg errichten, sagte er. Unter der Bedingung, dass Verhandlungen mit dem Chemiekonzern geführt werden, stimmte der Bauausschuss einstimmig dafür, die erwarteten Kosten im Haushalt einzuplanen.