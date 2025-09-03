Jubilee-Festival in Illertissen: Das bietet das christliche Event für Jugendliche

Beim Jubilee-Festival am Wochenende im Kolleg der Schulbrüder in Illertissen soll etwas vom Geist der Feiern zum Heiligen Jahr in Rom nach Illertissen überspringen. Eine Bewegung junger Menschen – die Jugend 2000 Augsburg und die Jugend 2000 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart – hat von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. September, die Veranstaltung für Jugendliche und junge Erwachsene organisiert. Die Teilnahme basiert auf Spendenbasis.

Jugendliche, die selbst zu der Million junger Menschen gehören, die das Heilige Jahr in Rom mitgefeiert haben, wollen von ihren Erlebnissen erzählen in dem Bestreben, Gott zu den Menschen zu bringen. Es geht um Geschichten wie von Julia Jung im Rollstuhl mit ihren Lebensängsten oder von Benjamin Hafner, der durch eine Verletzung vor einer neuen Situation stand. Ihnen ist gemeinsam, dass sie mit Gott in eine neue Freiheit gewachsen sind durch ihre ganz eigene Lebensgeschichte.

Jubilee-Festival in Illertissen: Junge Menschen berichten von besonderen Lebensgeschichten

Auf dem Programm stehen Workshops, Sport, Begegnungen und italienisches Flair. Besondere Atmosphäre versprechen die „Nightsessions“, also Abende mit Musik und Impulsen in der stimmungsvoll beleuchteten Aula, die in tiefgehende Gebetssituationen führen können. Die Eucharistie spielt jeweils eine zentrale Rolle. Bei der täglichen Messfeier sind alle Menschen jeden Alters willkommen: Freitag 19.45 Uhr Primizmesse mit Tim Miller (Waldburg) in der Aula, Samstag 17.15 Uhr heilige Messe mit Pfarrer Manfred Rehm (Seelsorgeeinheit Erbach) in der Aula sowie Sonntag 11.15 Uhr Abschlussmesse mit Kaplan Roland Kiechle (ehemals Vöhringen, jetzt Kempten) in der Kirche des Kollegs.

Jubilee-Festival Programm und Möglichkeit zur Anmeldung im Internet unter jugend2000.org/termin/jubilee-festival-in-illertissen/