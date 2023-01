Jahresrückblick 2022

06:00 Uhr

Ärger um die Alte Bleiche in Altenstadt

Plus In diesem Jahr ging es in der Planung um die Alte Bleiche in Altenstadt endlich einen Schritt weiter. Doch das Vorhaben traf auf Gegenwind aus der Bevölkerung.

Von Laura Mielke, Maximilian Sonntag

Seit mehreren Jahrzehnten beschäftigt die Alte Bleiche den Altenstadter Marktgemeinderat. Dieser wies heuer ein Bürgerbegehren zurück, das sich gegen die Restaurierung des maroden Gebäudes aussprach. Aus Denkmalschutzgründen darf das Haus nicht abgerissen werden. Außerdem macht die Haushaltslage Altenstadts und die enorme Höhe an Fördermitteln eine Sanierung der Alten Bleiche für den Markt nicht unzumutbar. Das stellte ein Rechtsanwalt heuer fest.

